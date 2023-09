Lindsay Brewer, a sensação das pistas, arrasa em estilo descontraído em nova postagem

Lindsay Brewer, a piloto de 26 anos que vem fazendo sucesso nas pistas, surpreendeu o mundo das corridas com sua mais recente postagem nas redes sociais. A jovem profissional aproveitou seu tempo livre em Los Angeles, Califórnia, e compartilhou uma série de fotos que mostram seu estilo descontraído e sua incrível forma física quando não está pilotando.

Nas imagens, Lindsay aparece vestindo uma blusa preta e jeans azul, exibindo sua beleza e estilo fora do ambiente das corridas. Ela legendou a postagem com um toque de humor: ?Não estou de macacão de corrida, por uma vez?. A postagem rapidamente conquistou quase 57.000 curtidas em questão de horas.

Os 2,5 milhões de seguidores da piloto não economizaram elogios nos comentários, descrevendo-a como ?breathtakingly beautiful? (deslumbrantemente linda), ?gorgeous? (deslumbrante) e elogiando suas fotos como ?jaw-dropping? (de tirar o fôlego).

Lindsay Brewer compete na USF Pro 2000, duas categorias abaixo da IndyCar Series, e recentemente encerrou sua temporada. Ela começou sua carreira no automobilismo aos 11 anos, quando participou de uma festa de aniversário de karting e descobriu seu amor pelo esporte a motor.

Em uma postagem anterior no Instagram nesta semana, a popular piloto refletiu sobre sua temporada e expressou seu desejo de crescer a partir dessa experiência. Na classificação da USF Pro 2000 de 2023, ela terminou em 18º lugar com 108 pontos.

Em 2022, Lindsay Brewer conquistou dois lugares no top-10 nas corridas no Indianapolis Motor Speedway e nas ruas de Toronto, demonstrando seu talento nas pistas.

A jovem piloto continua a encantar seus fãs tanto dentro quanto fora das pistas, provando que sua versatilidade e paixão pelo automobilismo a tornam uma figura excepcional no mundo do esporte a motor.

