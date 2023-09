Léo Dias critica Jade Picon: "É uma mal-educada"

O renomado jornalista de entretenimento, Léo Dias, não poupou palavras ao criticar a atriz Jade Picon durante sua participação no programa ?Fofocalizando? do SBT, na última sexta-feira (08). Em um momento de franqueza, ele destacou que a ex-atriz global não demonstra simpatia em relação à imprensa, quando esta estava no festival ?The Town?.

Sem rodeios, Dias iniciou sua crítica com uma afirmação contundente: ?Tem um ditado muito bom: eu só vou agradar quem me agrada. Quem me ignora, eu dou um baita de um silêncio?.

Ele também instigou a responsabilidade da imprensa em escolher as pautas, questionando por que focar em alguém que não trata bem os profissionais da mídia.

E o Leo Dias revoltado com o próprio Fofocalizando ao vivo? pic.twitter.com/aIuyrxzykk — Ricardo S (@RickSouza) September 9, 2023

Ao abordar Jade Picon, Léo Dias fez uma comparação intrigante com a era da Globo nos anos 80, insinuando que a atriz parece viver em um passado distante: ?Quem é Jade Picon na fila do pão? Pelo amor de Deus. Ela tinha que ter falado [com a imprensa]. Eu acho que ela ainda pensa estar na Globo dos anos 80, quando a água bater na bunda da Jade Picon…?

O jornalista também enfatizou a diferença gritante de comportamento entre Jade e seu irmão, destacando que o irmão da atriz é cortês e se comunica de forma respeitosa com todos, ?ele é o oposto, educado, fala com todos, DNA deu errado aí??.

Os apresentadores, Gabi Cabrini, Cris Flores e Gabriel Cartolano compartilharam da opinião do fofoqueiro desabafando também sobre a postura da ex-BBB, ?esse povo esquece que eles precisam da imprensa, se o nome deles não for divulgado??, declarou Gabi. Cartolano completou ?a questão é quando começa a atingir no bolso né.. porque se eu sou um patrocinador e a pessoa age assim eu não quero saber mais??.

O velocista Paulo André de Oliveira suposto affair da famosa que também a acompanhava no ocorrido foi poupado, entretanto Léo o alertou: ? o rapaz é atleta, não tem obrigação com programas de fofocas, só que se fizer isso com jornalistas esportivos, aí o negócio muda??.