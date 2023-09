Kate Middleton presta homenagem à rainha falecida e se emociona durante visita

No primeiro aniversário da morte da Rainha, Kate Middleton, a Princesa de Gales, emocionou-se ao prestar homenagem à saudosa monarca. Durante a visita a St Davids, a menor cidade da Grã-Bretanha, Kate foi vista fazendo uma reverência diante de uma foto da Rainha, enquanto depositava flores em sua memória.

O Príncipe William e Kate visitaram a Catedral de St Davids, em Pembrokeshire, no primeiro aniversário da morte da Rainha, que faleceu pacificamente aos 96 anos. Kate usava um casaco vermelho da Eponine e um chapéu da Sahar Millinery. A visita teve um atraso devido ao nevoeiro, mas cerca de 300 bem-wishers os receberam calorosamente nos terrenos da antiga catedral.

Emoção na Cerimônia

Durante a visita, o casal participou de uma breve cerimônia privada que durou 10 minutos nos claustros, junto com membros do clero e 20 convidados. A cerimônia foi conduzida pelo Dean, que refletiu sobre o ?exemplo de serviço fiel e devoto? da Rainha.

Um dos momentos mais comoventes da cerimônia foi a interpretação de 'Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts'. Isso evocou a tristeza e a emoção do funeral da Rainha ocorrido 12 meses atrás. No final da cerimônia, o casal levou um buquê de flores, incluindo hera, eucalipto, rosas brancas e waxflowers, para um retrato impressionante da Rainha falecida.

Kate se Emociona

Kate aparentou fazer uma breve reverência antes de colocar as flores ao lado da foto. Ela e William permaneceram diante da imagem por um bom tempo. William parecia sério, enquanto Kate, que usava brincos que pertenceram à Rainha, abaixou a cabeça e demonstrou estar visivelmente emocionada.

Após a cerimônia, Kate compartilhou com os membros da congregação como ela continua a lembrar da Rainha com grande afeição. Ela destacou a importância de guardar essas memórias carinhosas da monarca.

A visita de Kate e William a St Davids marcou uma ocasião significativa e emocional, à medida que eles se uniram à nação na lembrança da Rainha e em seu legado duradouro.