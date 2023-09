Harry Styles surpreende fãs com mergulho sem camisa em meio a onda de calor no Reino Unido

Harry Styles está aproveitando ao máximo o calor escaldante no Reino Unido. O ex-membro do One Direction, de 29 anos, foi fotografado indo nadar em Londres, nas lagoas de patos de Hampstead Heath. O cantor foi visto curtindo as piscinas públicas no sábado, enquanto o Reino Unido registrava o dia mais quente do ano até agora, conforme relatado pela Reuters.

O artista de ?As It Was? se refrescou usando apenas um par de sungas verdes curtas. Com apenas uma corrente no pescoço, o artista inglês exibiu sua forma física tonificada e os braços e o peito cobertos por tatuagens, incluindo desenhos de pássaros, uma borboleta, um navio, unhas, hebraico e outros designs.

Harry Styles parece estar de volta à sua casa em Londres, onde possui propriedade no bairro suburbano de Hampstead Heath, de acordo com a Elle Decor, após passar férias no início deste verão.

Após seu retorno ao Reino Unido em meados de agosto, Styles foi fotografado passando tempo com a atriz Taylor Russell. O cantor e compositor saiu para apoiar a estrela de ?Bones and All? na noite de estreia de sua peça ?The Effect? no National Theatre. No evento, os dois foram vistos se aconchegando e convivendo com o amigo de longa data de Styles, James Corden, e sua esposa, Julia Carey.

Em julho e agosto, Styles passou um tempo na Itália, onde possui propriedade na área de Civita di Bagnoregio. O hitmaker usou suas sungas verdes enquanto relaxava a bordo de um iate com amigos, incluindo Corden, a modelo da Victoria's Secret Jacquelyn Jablonski e seu namorado, sua irmã Gemma Styles e outros amigos. O artista de ?Watermelon Sugar? também aproveitou suas férias em terra firme, onde desfrutou do tempo em Bagnoregio, na Itália.

Styles tirou um tempo de folga no local europeu após o último show de sua turnê ?Love on Tour? de dois anos, que terminou em Reggio Emilia, na Itália, no final de julho. Na época, ele comemorou o fim da grande turnê com uma postagem reflexiva em suas histórias do Instagram, chamando-a de ?a maior experiência? de sua vida.

?Obrigado à minha banda, a toda a equipe que tornou os últimos anos tão especiais. Foi um prazer absoluto?, escreveu o cantor de ?Music for a Sushi Restaurant? ao lado de uma foto dele se curvando para a plateia.

?Para todos que vieram nos ver tocar, obrigado?, continuou ele. ?Sinto-me incrivelmente pleno e feliz, é tudo por sua causa. Você me deu memórias que vão durar a vida toda, mais do que eu poderia ter sonhado.?

Styles concluiu: ?Obrigado pelo seu tempo, sua energia e seu amor. Foi uma honra tocar para você. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Cuide uns dos outros, nos veremos novamente quando for a hora certa. Trate as pessoas com gentileza. Eu te amo mais do que você jamais saberá.?

A turnê ?Love on Tour? começou em setembro de 2021 e contou com um total de 173 shows, fazendo história como a quarta turnê mais lucrativa de todos os tempos. O astro do rock levou a turnê pelo mundo, com mais de 5 milhões de pessoas comparecendo. Isso incluiu apresentações em cidades como Los Angeles, Londres e Nova York, onde ele fez 20 noites esgotadas no Madison Square Garden, 18 datas no Kia Forum e seis noites no Wembley Stadium, respectivamente.