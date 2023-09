Hariany Almeida e Matheus Vargas: Romance com discrição, diz Ex-BBB

A ex-participante do Big Brother Brasil, Hariany Almeida, compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas e expressou seu desejo de manter a discrição em seu novo romance.

Após o término de seu noivado com o DJ Netto, Hariany Almeida confirmou recentemente seu envolvimento com o cantor Matheus Vargas. No entanto, diferentemente de seus relacionamentos anteriores, a influenciadora digital agora opta por manter as coisas mais discretas.

Hariany explicou sua decisão, enfatizando a importância da energia em um relacionamento. Em uma entrevista à revista Quem, ela compartilhou: ?Prefiro deixar um pouco mais entre nós dois, porque acredito muito em energia.?

A beldade também falou sobre a necessidade de cuidado, especialmente no início de um relacionamento. Ela enfatizou que, como uma pessoa que compartilha grande parte de sua vida nas redes sociais, está sendo cautelosa quando se trata de seu romance com o filho do cantor sertanejo Leonardo, Matheus Vargas.

Hariany Almeida destacou que, embora esteja acostumada a compartilhar sua vida online, existem limites quando se trata de relacionamentos. Ela enfatizou: ?Nesse momento, vale mais a pena vivermos nós dois.?

Hariany e Matheus Vargas assumem namoro em viagem com família da influencer. Achei fofinhos e vocês? pic.twitter.com/rW1A6y3KSC — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 2, 2023

Sobre o rótulo de ?musa inspiradora? do músico Matheus Vargas, Hariany demonstrou seu entusiasmo e afirmou que não pretende dar dicas a ele. Ela expressou seu desejo de ser surpreendida e compartilhar uma conexão especial.

Assim, Hariany Almeida e Matheus Vargas estão adotando uma abordagem discreta para seu relacionamento, protegendo sua intimidade enquanto exploram essa nova fase de suas vidas.