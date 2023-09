Grimes "desescalou" conflito com Shivon Zilis após pedir para ver o filho

Grimes, a cantora e ex-companheira de Elon Musk, decidiu encerrar a disputa com Shivon Zilis, pedindo desculpas e buscando a reconciliação. Recentemente, Grimes afirmou no Twitter que nunca lhe foi permitido ver fotos dos filhos gêmeos de Zilis e Musk. No entanto, ela agora deseja ?desescalar a narrativa? e retomar uma relação amigável.

Conversa de Reconciliação

Grimes compartilhou sua mudança de perspectiva nas redes sociais, afirmando que conversou com Shivon, reconhecendo que a situação não era culpa dela e expressando seu respeito mútuo.

A cantora também confirmou o nascimento de seu terceiro filho com Elon Musk, chamado de ?Techno,? mas enfatizou que sua prioridade é manter seus filhos longe dos holofotes públicos.

Grimes, de 35 anos, e Elon Musk, de 52 anos, têm uma história de relacionamento tumultuado, com altos e baixos que frequentemente se tornam públicos. A polêmica recente sobre a relação com os filhos demonstra os desafios enfrentados por casais famosos e a complexidade da co-parentalidade em meio à fama e à atenção da mídia.