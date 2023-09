Gloria Pires responde críticas após dar selinho em Cleo: “As redes sociais são muito perversas”

Gloria Pires, mãe de Cleo, se pronunciou pela primeira vez após diversas críticas à demonstração de afeto entre ela e afilha.

Em um vídeo, é possível observar a atriz mais velha dando um selinho na filha após entregá-la um pedaço de bolo. Muitas pessoas criticaram a atitude e algumas defenderam a atitude carinhosa.

Em entrevista ao Extra, Gloria disse: “Faço isso desde que [meus filhos)] eram bebês. É assim: quem gosta beija, quem não gosta não beija”.

A veterana também disse que nada disso é obrigatório, e que nem todos os filhos gostam desse tipo de afeto.

“Meus filhos não são obrigados a aceitar. O Bento, por exemplo, quando fez 17 anos falou ‘mãe, não quero mais que você me beije na boca’. Disse: ‘ok’. Não sei se essa repercussão é de pessoas radicais, mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho”, continuou.

A atriz, que tem três filhas e um filho, também criticou a atitude das pessoas nas redes sociais, também criticou a atitude das pessoas nas redes sociais e disse que algumas fazem tudo por engajamento.

“As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso. Tem os produtores de fake news que lucram muito.

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry promete “competição” com Meghan após prestar “homenagem à Rainha”

Assista a seguir ao momento que mãe e filha se abraçam após pedaço de bolo:

🚨FAMOSOS: Cleo Pires e a mãe Glória Pires receberam ataques dos internautas após demonstração de carinho. Mãe e filha deram um beijo após Cléo receber o primeiro pedaço de bolo da mãe. pic.twitter.com/Bs2O2tp9kV — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Matthew McConaughey revela como concebeu seu primeiro livro infantil

⋅ Luiza Possi arrasa em treino de biquíni e deixa fãs impressionados com corpo

⋅ Billie Eilish impressiona fãs com seu “ensaio mais sexy de todos” em lingerie