Gaby Amarantos emagrece 14 quilos com alimentação biogênica: surpreende fãs à beira da piscina

Gaby Amarantos, a renomada cantora do tecnobrega, causou um alvoroço nas redes sociais no último domingo (10) ao exibir sua nova forma física à beira da piscina, usando apenas um biquíni. O que chamou a atenção não foi apenas sua confiança, mas também a revelação de que ela perdeu incríveis 14 quilos desde que adotou uma dieta baseada na ?alimentação biogênica?.

Aos 45 anos de idade, Gaby compartilhou detalhes de sua jornada de transformação através do Instagram e enfatizou que não recorreu a cirurgias plásticas ou outros procedimentos para alcançar esse feito. Em vez disso, a cantora optou por aumentar o consumo de alimentos naturais em sua dieta.

Ela revelou: ?Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 kg num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem, sim eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza?.

Além de sua transformação física, Gaby Amarantos também compartilhou seus planos futuros. Ela expressou seu desejo de continuar forte e saudável para levar a música pop do Norte ao mundo, enquanto inspira suas filhas e aproveita as ?coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar?.

Gaby Amarantos, famosa por hits como 'Ex Mai Love', demonstrou que sua jornada de perda de peso não se trata apenas de uma transformação física, mas também de uma busca por uma conexão mais profunda com sua saúde e com a natureza. Sua determinação e autenticidade continuam a encantar seus fãs, que a apoiam em cada passo de sua jornada de bem-estar e autodescoberta.