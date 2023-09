Ed Sheeran adia show em Las Vegas devido a problemas técnicos e deixa fãs desapontados

Ed Sheeran cancela show (Ben Watts/Courtesy of the artist)

O tão aguardado show de Ed Sheeran no Allegiant Stadium, em Las Vegas, deixou fãs desapontados e preocupados com a segurança após ser adiado devido a ?problemas técnicos?. O músico vencedor do Grammy fez um pedido de desculpas público e remarcou a apresentação para 28 de outubro.

Fontes ligadas às operações do local revelaram ao TMZ que o palco não foi aprovado na noite anterior por razões de segurança, levando a uma corrida contra o tempo para reconstruí-lo na manhã do show. A expectativa era que o show acontecesse conforme planejado, mas infelizmente, isso não ocorreu.

Os fãs, que haviam lotado o Allegiant Stadium e enfrentado temperaturas acima de 90 graus enquanto esperavam para entrar, enfrentaram atrasos constantes. Alguns relataram adoecimento devido às condições adversas. O Corpo de Bombeiros do Condado de Clark confirmou que tratou várias pessoas por ?problemas relacionados ao calor? no local, com uma pessoa sendo hospitalizada.

Ed Sheeran, consciente do desapontamento de seus fãs, postou um comunicado no Instagram, expressando seu pesar. Ele atribuiu o cancelamento aos ?desafios encontrados durante o carregamento do nosso show em Las Vegas?, sem dar detalhes específicos sobre o que causou os problemas técnicos.

O representante do Allegiant Stadium também confirmou os ?problemas técnicos? e anunciou a nova data para o show, garantindo que todos os ingressos da noite original serão honrados na apresentação remarcada, que faz parte de sua Mathematics Tour.

Apesar do desapontamento inicial, os fãs de Ed Sheeran em Las Vegas terão outra chance de assistir à apresentação do aclamado músico. No entanto, o incidente serve como um lembrete da importância da segurança em eventos ao vivo e da imprevisibilidade que pode ocorrer, mesmo nos momentos mais esperados.