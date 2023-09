Bruno Mars e Jessica Caban: 12 anos de amor e inspiração para os sucessos do cantor

Bruno Mars, o renomado cantor de sucessos como ?When I was Your Man,? encerrou recentemente sua passagem pelo festival The Town, em São Paulo, com um show de duas horas repleto de hits. No entanto, por trás de suas músicas emocionantes, há uma história de amor que perdura há 12 anos com Jessica Caban, modelo, atriz e designer de moda, que serve de inspiração para suas canções mais tocantes.

Jessica Caban: A musa por trás da música

A musa que inspirou Bruno Mars ao longo de sua carreira é Jessica Caban, uma nova-iorquina de 41 anos, com uma carreira impressionante no mundo da moda e do entretenimento. Caban iniciou sua jornada no mundo da moda há mais de duas décadas, quando foi ?descoberta? para a linha de roupas de Jennifer Lopez, Sweetface.

Um relacionamento discreto e duradouro

O relacionamento entre Bruno Mars e Jessica Caban tem sido marcado por discrição e longevidade. Os dois teriam se conhecido em 2011, em um café em Nova York, quando o cantor ficou intrigado com a alegria de Jessica em uma mesa próxima. No ano seguinte, ela se mudou para Los Angeles para ficar com Mars.

No entanto, apesar de estarem juntos há mais de uma década, o casal não se casou nem teve filhos. Eles optam por manter seu relacionamento fora dos holofotes, com poucas postagens nas redes sociais e raras aparições em eventos públicos. Em uma entrevista à Rolling Stone em 2016, Bruno Mars declarou: ?Ela é minha melhor amiga. Minha rocha. O que há de errado nisso? Estamos simplesmente felizes.?

Em suma, por trás do talento de Bruno Mars está um amor duradouro com Jessica Caban, que serviu de inspiração para alguns de seus maiores sucessos. Enquanto o casal opta por manter sua vida pessoal em privacidade, a força de seu relacionamento é evidente nas músicas tocantes que Mars nos presenteou ao longo dos anos.