Billie Eilish impressiona fãs com seu "ensaio mais sexy de todos" em lingerie

Os fãs de Billie Eilish ficaram ?obcecados? ao redescobrirem o ?ensaio mais sexy de todos? da artista. Em uma sessão de fotos para a Vogue em 2021, a cantora de ?Bad Guy? impressionou usando meias sensuais que paravam na metade de suas coxas, junto com um incrível conjunto sensual.

Um espartilho totalmente transparente, composto por faixas de tecido recortadas, cobria sua metade superior, com um decote generoso, realçando sua cintura fina. Billie adicionou um tecido de renda transparente sobre os ombros, com luvas compridas para combinar.

Calçando um par de sapatos de salto preto, Billie exibiu seus impressionantes cachos loiros e acrescentou uma sombra marrom metálica nas pálpebras e um batom rosa brilhante para completar o visual. Seu corpete era da seleção de alta costura da Maison Valentino, enquanto suas calcinhas de seda preta foram fornecidas pela Agent Provocateur.

Em outra foto para a publicação, Billie estava deitada em uma poltrona de camurça em um par de luvas de seda com amarração até o cotovelo e um espartilho correspondente, com suspensórios semelhantes conectados a um par de meias cor da pele.

O conjunto provocante apresentava ilhós cravejados sob o busto e áreas de pele nua expostas, enquanto seus cabelos loiros caíam retos até o chão atrás dela.

Comentários

Fãs, alguns dos quais estão descobrindo agora o ousado ensaio de Billie de dois anos atrás - têm inundado a seção de comentários para elogiar a cantora.

?Este ainda é o meu visual favorito?, disse alguém. Outro fã concordou: ?Tão sexy vestida assim!? ?Billie, estou apaixonado por você!? escreveu um terceiro, enquanto outra pessoa comentou: ?A garota mais sexy viva!?

Isso aconteceu depois que a sensação pop enfrentou dificuldades durante um show na Irlanda enquanto estava ?realmente, muito doente?. O show no Electric Picnic foi desafiador para Billie, que alertou os fãs no Instagram antes do concerto: ?Estou realmente, muito doente e sinceramente sofrendo.

?Vocês me conhecem e sabem que eu não cancelaria um show, mesmo que estivesse literalmente morrendo? (embora isso pareça bem próximo, haha) mas o show deve continuar. Vou ver vocês hoje à noite! Mas, por favor, tenham em mente que estou dando o meu melhor e vou precisar da ajuda de vocês esta noite. Vai ser intenso para mim.?