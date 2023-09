Anitta recebe convite misterioso da NFL e fãs especulam participação no Super Bowl

Anitta agitou as redes sociais nesta sexta-feira (08) ao compartilhar um intrigante convite da NFL, a liga esportiva dos Estados Unidos, deixando seus fãs curiosos sobre suas próximas movimentações. O convite, repleto de mistério, gerou especulações sobre uma possível participação da artista no prestigioso evento esportivo, o Super Bowl.

O texto do convite dizia: ?Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade. Sua 'Favela Love Story' [último álbum lançado pela cantora] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar 'Funk Generation' do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo. Com amor, NFL.?

Convite-Anitta-NFL

Reprodução: Instagram

A mensagem enigmática enviada à cantora desencadeou uma onda de especulações entre os fãs, que mal podem esperar por uma possível participação de Anitta no Super Bowl.

?Será que vem Super Bowl por aí, gente? Seria tudo!?, comentou uma seguidora empolgada. Outra fã expressou sua empolgação: ?Imaginem a Anitta no Super Bowl, nossa, seria incrível demais.? Uma terceira admiradora já se mostrou pronta: ?Se for Super Bowl, eu já estou prontíssima, mulher.?

A incerteza sobre o significado do convite da NFL deixou os fãs ansiosos, e todos aguardam ansiosamente para saber se a estrela brasileira fará parte do grande evento esportivo.