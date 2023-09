Adriane Galisteu: "quero ser líder de audiência aos domingos"

A renomada apresentadora Adriane Galisteu está pronta para enfrentar um novo desafio em sua carreira. Após o sucesso no comando do reality show ?A Fazenda?, ela revelou sua ambição de conquistar a liderança de audiência nos programas de domingo na televisão brasileira.

Em uma entrevista ao site de Heloísa Tolipan, Galisteu compartilhou seus planos ambiciosos para a carreira artística, incluindo a possibilidade de assumir um programa dominical. Ela enfatizou que deseja entrar na acirrada disputa de audiência que tradicionalmente era liderada por apresentadores masculinos.

?Profissionalmente ainda quero um programa aos domingos. Mesmo continuando com 'A Fazenda'. Os domingos estão ficando cada vez mais femininos, um dia ocupado historicamente por homens?, declarou a apresentadora.

Adriane Galisteu não esconde sua determinação. Ela expressou seu desejo de conquistar a liderança de audiência nesse novo cenário dominical. Sua ambição é clara: ?Quero entrar nessa guerra dos domingos e desejo ser líder de audiência?.

Além de seu trabalho de destaque como apresentadora, Galisteu também almeja um retorno aos palcos do teatro. Ela revelou que estava lendo textos com Jô Soares pouco antes de seu falecimento e está considerando voltar aos palcos no primeiro semestre do próximo ano.

Adriane Galisteu demonstra uma atitude positiva e a disposição de enfrentar novos desafios em sua carreira artística. Seu sucesso no comando de ?A Fazenda? certamente a preparou para encarar qualquer competição pelos holofotes televisivos dos domingos no Brasil.