Viver 100 anos plena e feliz é possível de acordo com o ‘Ikigai’: veja o que você deve fazer

Sabemos que a única coisa segura que temos nesta vida é a morte no entanto, a maioria de nós evita pensar nela. Especialmente com o ritmo de vida tão acelerado que temos, as pressões e a falta de tempo livre, faz com que viver 100 anos pareça algo impossível, mas há comunidades que têm surpreendido pela alta taxa de pessoas que chegam a essa idade.

O segredo foi revelado na nova minisérie documental da Netflix Live to 100 Secrets of the Blue Zones (Viver 100 anos, o segredo das zonas azuis)}, que já se tornou uma das favoritas e com razão.

Esta convocação desde o início para a reflexão, para que pensemos na morte mais frequentemente não de forma fatalista mas como uma oportunidade para viver melhor.

Viver 100 anos Uma minissérie documental que vale a pena ver (Netflix)

Com apenas 4 episódios de 30 a 45 minutos, esta nova produção está criando consciência sobre como vivemos nosso dia a dia e como podemos melhorar para viver mais anos, plenamente e satisfatoriamente, assim como os habitantes das comunidades mais longevas.

Ikigai, um dos segredos para viver 100 anos de acordo com os japoneses

Ikigai se traduz livremente como “a felicidade de estar sempre ocupado” e além de significar que você deve se encher de tarefas e atividades, foca no verdadeiro propósito da vida de uma pessoa.

É precisamente em Okinawa, Japão, uma das zonas azuis apresentadas no documentário com a maior concentração de centenários do mundo, onde o ikigai é uma prática comum.

Viver 100 anos A nova série da Netflix revela os segredos dea longevidade (Netflix)

O provérbio japonês diz: "Apenas ficar ativo fará com que você queira viver cem anos" e isso é alcançado através de encontrar seu propósito e focar nele.

Estas são algumas das regras que o Ikigai segue:

Tenha calma. Pode parecer normal ter pressa, mas isso pode ter efeitos negativos na qualidade de vida.

Pode parecer normal ter pressa, mas isso pode ter efeitos negativos na qualidade de vida. Rodeie-se de bons amigos. Ter boas amizades na vida está relacionado à felicidade e longevidade. Os habitantes de Okinawa priorizam passar tempo juntos nos centros comunitários de sua aldeia.

Viver 100 anos O segredo da longevidade é revelado nesta série (Netflix)

Não encha o seu estômago . “Menos é mais quando se trata de uma vida longa. Coma um pouco menos do que sua fome exige”. Uma das frases mais populares no Japão é “Hara hachi bu”, que significa algo como “encher a barriga em 80 por cento”.

. “Menos é mais quando se trata de uma vida longa. Coma um pouco menos do que sua fome exige”. Uma das frases mais populares no Japão é “Hara hachi bu”, que significa algo como “encher a barriga em 80 por cento”. Reconecte-se com a natureza . Encontre tempo para respirar um pouco de ar fresco e dar um passeio, mesmo se você mora em uma cidade. Passar tempo na natureza pode parecer um desperdício de tempo, mas pode aumentar sua produtividade, melhorar seu humor e melhorar sua memória.

. Encontre tempo para respirar um pouco de ar fresco e dar um passeio, mesmo se você mora em uma cidade. Passar tempo na natureza pode parecer um desperdício de tempo, mas pode aumentar sua produtividade, melhorar seu humor e melhorar sua memória. Dê graças. A gratidão é uma excelente maneira de lembrar as melhores coisas da sua vida. Tire um tempo para compartilhar seu apreço pela sua querida família, seus maravilhosos amigos ou até mesmo por você mesmo.

A gratidão é uma excelente maneira de lembrar as melhores coisas da sua vida. Tire um tempo para compartilhar seu apreço pela sua querida família, seus maravilhosos amigos ou até mesmo por você mesmo. Viva o momento . Pare de se lamentar pelo passado e não tenha medo do futuro, pois hoje é o único que você tem. Faça valer a pena lembrar dele.

. Pare de se lamentar pelo passado e não tenha medo do futuro, pois hoje é o único que você tem. Faça valer a pena lembrar dele. Siga a sua paixão única. Siga o seu ikigai, que o motiva a passar a sua vida partilhando o melhor de si com o mundo. Se ainda não conhece a sua missão, então atualmente a sua missão é encontrá-la.

Viver 100 anos A nova minissérie documental traz muitas reflexões (Netflix)

Qual é o tema da minissérie documental Viver 100 anos, o segredo das zonas azuis?

O escritor Dan Buettner apresenta cinco comunidades únicas onde as pessoas vivem vidas extraordinariamente longas e vibrantes.

No início da década de 2000, Buettner colaborou com a National Geographic em uma iniciativa para descobrir o segredo da longevidade. Isso o levou a explorar o mundo durante os próximos anos em busca de lugares onde as pessoas vivessem muito mais que a média. Estes lugares foram denominados “zonas azuis” e abrangem Okinawa (Japão), Cerdeña (Itália), Icaria (Grécia), Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda (Estados Unidos).

A essência das Zonas Azuis é que as pessoas vivem muito tempo não devido às coisas que pensamos: não seguem dietas, não seguem programas de exercícios, não tomam suplementos”, disse Buettner à CBS News. “Eles não se preocupam com a saúde, o que é uma grande desconexão nos Estados Unidos, porque acreditamos que a saúde é algo que deve ser perseguido”.