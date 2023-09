As dicas infalíveis de Patrícia Poeta para manter o sorriso e a boa energia

Patrícia Poeta não pode ser marcada apenas pelas notícias chocantes que aparecem no Encontro, seu programa matinal na TV Globo, por isso a famosa resolveu falar algumas coisas que fazem ela feliz, além do trabalho e da família.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a contratada da emissora carioca detalha três pontos principais. Segundo ela, tomar banho de sol e aproveitar a água do mar são alguns dos ingredientes para sua felicidade.

Mas, a apresentadora Patrícia Poeta também revela que tudo fica completo com aquela risada de doer a barriga e momentos que tornam a vida mais leve e marcante. Vale destacar que o vídeo disponível no Instagram já conta com mais de 66 mil visualizações e muitos comentários.

LEIA TAMBÉM: Ciclone extratropical que atingiu o RS preocupa Patrícia Poeta: ‘Muito triste’

Uma seguidora, por exemplo, diz que a famosa é uma verdadeira diva. Outro comentou que a apresentadora do Encontro é “grandiosa” e que tem “muito coração e sabedoria”. Já uma terceira pessoa escreveu que Patrícia é uma “garota simples e natural”, destacando que ela sempre fez sucesso na televisão.

Não tem motivo para parar de dançar

Nem todo mundo sabe dançar bem, mas dançar e mexer o corpo é uma das formas mais conhecidas e praticadas para trazer felicidade e tranquilidade ao ambiente e a apresentadora Patrícia Poeta aproveitou o fim do Encontro nesta semana para sacudir o esqueleto e viralizar.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, a contratada da TV Globo chamou parte da equipe que trabalha no matinal para dançar junto com a plateia, que acompanhou tudo de pertinho.

Animada, Patrícia movimentou os estúdios da emissora em São Paulo e mostrou que as notícias pesadas ficam apenas para uma parte do Encontro.

LEIA TAMBÉM: Esposa de Regis Danese se decepcionou ao receber mensagem do cantor: ‘Até agora’