“The Great Seduction” consegue entrar no Top 10 das filmes mais vistos na Netflix

“The Great Seduction” é o novo filme mexicano lançado recentemente na Netflix, cuja história tem encantado muitas pessoas, pois está entre as produções mais vistas da plataforma em vários países da América Latina.

A fita é dirigida por Celso R. García, que também coescreveu o roteiro junto a Luciana Herrera Caso. É estrelada por Guillermo 'Memo' Villegas, Pierre Louis, Yalitza Aparicio e Héctor Jiménez.

O filme “The Great Seduction” consegue combinar perfeitamente os gêneros de comédia e drama para contar uma emocionante história sobre família, lar e a busca por uma vida melhor.

“The Great Seduction” lidera o Top 10 dos filmes mais vistos no Netflix México.

Em "A Grande Sedução", conheceremos a história de Germán, um homem desesperado para salvar o seu povoado, chamado Santa Maria do Mar, que parece estar condenado a desaparecer.

Então, um dia ele recebe a notícia de que pode salvar sua casa, se uma fábrica for construída, que possa gerar empregos, no entanto, para que isso aconteça, precisam contar com um médico.

Assim, Germân, com a ajuda das pessoas da cidade, tentará convencer um médico de cidade a mudar-se para o seu povoado, fazendo-lhe acreditar que tem tudo o que precisa para trabalhar e ter uma vida plena.

Assim, eles podem ter a oportunidade de uma empresa considerar a instalação de uma fábrica em sua cidade, e assim, os moradores não precisam se mudar para outro lugar para conseguir emprego.

“The Great Seduction” é uma remake da produção canadense “La grande séduction” (2003) e em 2013 teve uma nova adaptação, “A Grande Sedução”.