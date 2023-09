Fátima Bernardes não guarda segredo e revela os looks usados em novo programa

Guarda-roupa das famosas: Fátima Bernardes mostra alguns looks usados em seu novo programa (Reprodução@fatimabernardesoficial)

Fátima Bernardes não aguentou manter o segredo sobre o Assim Como a Gente, programa que vai comandar no GNT, e fez algumas postagens que revelam um pouco dos looks escolhidos para a nova atração do canal fechado.

Na primeira foto, a ex-apresentadora do Encontro surge sentada no sofá e usa uma calça azul e um colete preto e um sapato alto da mesma cor. Em outra, a famosa optou por vestir um blazer e calça laranja e uma blusinha preta.

Os lindos vestidos de Fátima Bernardes também vão marcar presença no Assim Como a Gente, seu novo programa no GNT. O carrossel de fotos tiradas por Isabella Pinheiro revela que a famosa usará um vestido longo com mangas e um decote que vai chamar a atenção dos fãs.

Na legenda da publicação, Fátima diz que está muito feliz com o projeto que está nascendo: “A ideia é reunir duas pessoas que tenham pelo menos uma afinidade, mas nos programas que gravamos até agora, muitas outras semelhanças apareceram”, escreveu a contratada da Globo.

Segundo a apresentadora, as gravações da primeira temporada, que conta com dez episódios, já chegaram ao fim. O programa Assim Como a Gente é dirigido por Carlos Jardim e a previsão de estreia é para outubro deste ano.

Em entrevista ao GShow, a apresentadora afirmou que o seu novo projeto busca levar ao público reflexões por meio da conversa: “Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar”, adiantou a famosa.

Como acontecia no Encontro, Fátima Bernardes vai receber famosos e conversar sobre muitos temas: “São conversas muito sinceras e reveladoras, com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro”.

