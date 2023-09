Chris Hemsworth deixará de ser Thor e interpretará este lendário personagem da Nintendo

A explosão de filmes de videogames contará com um novo protagonista: Chris Hemsworth encarnará um lendário personagem da Nintendo, da saga Star Fox.

De acordo com o Giant Freakin Robot, Hemsworth dará voz ao Fox McCloud, personagem da franquia Star Fox, lançada inicialmente para Super Nintendo em 1993.

A Illumination, produtora do bem-sucedido Super Mario Bros. O Filme, seria responsável por trabalhar com Star Fox.

É uma enorme surpresa que o videogame Star Fox seja considerado para um filme. Apesar de não ser tão popular quanto a saga de Mario ou a de The Legend of Zelda, possui uma respeitável legião de seguidores.

Star Fox (SNES) Imagem 1993

Star Fox conta a história de um time de heróis liderado por Fox McCloud, com Peppy Hare, Falco Lombardi e Slippy Toad, todos a bordo da nave Arwing.

E sim, tem seu ponto de semelhança com Guardians of the Galaxy, outro dos grandes conjuntos que fazem vida na Marvel, relacionado diretamente com o Thor de Chris Hemsworth.

Embora não tenha contado com filmes, teve um curta animado chamado Star Fox Zero – The Battle Begins, com pouco mais de 14 minutos, lançado em 2016 pela Nintendo.

Deixamos abaixo o vídeo:

Chris Hemsworth, de Thor a Star Fox de Nintendo

Lançado à fama interpretando Thor no Universo Cinematográfico da Marvel, Chris Hemsworth também apareceria em Furiosa, pré-sequência de Mad Max, atualmente em fase de pós-produção.

Sua última aparição na UCM aconteceu em Thor: Love and Thunder, filme de 2022 dirigido por Taika Waititi. Foi a quarta da saga do deus de Asgard e a número 29 do universo Marvel.

Chris Hemsworth protagoniza 'Missão de resgate 2' | (Jasin Boland/© 2023 Netflix, Inc.)

Em 2023, o australiano reprisou o papel de Tyler Rake no segundo filme de ‘Extraction’ (Missão de Resgate 2), da qual também foi produtor.

Por enquanto, não se conhecem mais detalhes sobre o Star Fox da Nintendo, então é preciso ficar atento a qualquer tipo de informação.