Bafo! Diogo larga a esposa grávida na reprise de Mulheres Apaixonadas?

Rodrigo Santoro e Paloma Duarte arrasaram como Diogo e Marina, que tinham tudo para ser um casal daqueles em Mulheres Apaixonadas, mas acabaram deixando os problemas do dia a dia tomar conta e as brigas viraram algo cotidiano.

Em uma cena da novela de Manoel Carlos, que segue sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Marina espera que sua gravidez, mesmo que falsa, seja motivo de felicidade para o casal, mas o personagem interpretado por Rodrigo Santoro fez completamente o oposto e lembrou que um filho não segura nada.

Na novela exibida nas tardes da TV Globo, a mulher vivida por Paloma Duarte fica chocada com as atitudes do marido, que ainda nem desconfia do plano cruel: “Marina, bota uma coisa na sua cabeça. Essa armaçãozinha para cima de mim não vai colar”, afirma ele.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Marina inventa que está grávida para segurar casamento com Diogo (Reprodução/Globo)

Em meio a uma discussão, o irmão de Vidinha (Júlia Almeida) afirma que eles vão dar um tempo ela estando ou não grávida: “A gente precisa disso, entendeu?”, dispara o homem.

LEIA TAMBÉM: Fátima Bernardes não guarda segredo e revela os looks usados em novo programa

Porém, Rodrigo Santoro é sensato e também lembra que um bebê é motivo de felicidade e responsabilidade: “Se você tiver grávida realmente, eu vou achar isso maravilhoso, eu juro. Agora, não é isso que vai salvar nosso casamento”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Em briga, Diogo bate no rosto de Marina (Reprodução/Globo)

Marina acredita em sua própria mentira

A falsa gravidez da personagem de Paloma Duarte é algo concreto em Mulheres Apaixonadas, já que ela fica chocada com o recado do marido. No entanto, ela não fica calada:”Agora quem quer um tempo sou eu. Um tempo para eu curtir meu filho sem estresse”.

Marina chega a culpar o marido por ter perdido um bebê durante sua primeira gestação: “Eu tenho certeza que, da primeira vez que eu perdi o bebê, contou muito a insegurança, o estresse, enfim, o inferno que era viver com você, né?”.

LEIA TAMBÉM: Internada, cantora Preta Gil desabafa sobre “vontade infinita de chorar”