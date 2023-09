Séries turcas onde as protagonistas inspiram: mostramos como imitar seus looks

Séries turcas As atrizes das séries turcas encantam com seu estilo (Instagram)

Hoje é impossível resistir a uma boa série ou novela turca. Afinal, cada vez mais produções estão disponíveis na plataforma da Netflix, Vix e até na Telemundo que surpreendem com suas histórias e protagonistas que superam as expectativas.

Nos últimos anos, chamou a atenção a popularidade que as séries turcas adquiriram e o fato de que o idioma não foi um impedimento para que a audiência ao redor do mundo desfrutasse de suas histórias. De fato, muitas delas contam com dublagem e legendas, o que as tornou uma grande aposta.

As séries turcas atraíram a audiência por suas histórias emocionantes, cheias de drama e intriga, além de contar com uma produção de alta qualidade. A combinação de cenários espetaculares, figurinos elaborados e efeitos visuais atraentes contribuem para o seu atrativo visual, juntamente com os impressionantes cenários e as tradições refletidas na tela, o que até mesmo impulsionou o turismo no país.

Sadakatsiz Cansu Dere é uma das atrizes turcas mais reconhecidas no mundo (BBC Studios)

A moda nas séries turcas

Existe um encanto nas personagens femininas que, em cada episódio, se mostram lindas, com vestuários dignos de um desfile de moda. Estas são algumas das séries nas quais o elenco feminino nos faz querer ter um armário igual.

Reyyan Şadoğlu de “Hercai”

A série é um drama moderno que mistura elementos clássicos da cultura turca e tradições orientais, tornando-o fascinante. Os cenários são espetaculares e, claro, conta com um elenco de primeira liderado por Akın Akınözü como Miran Aslanbey/Şadoğlu e Ebru Şahin como Reyyan Şadoğlu. Hercai foi lançado em 2019 e foi um grande sucesso ao ser transmitido no horário nobre.

Esta é uma das séries turcas mais aclamadas e a protagonista feminina, Reyyan Şadoğlu, encantou com seu estilo. Ao longo da série, a atriz Ebru Şahin dotou a Reyyan de um guarda-roupa privilegiado com tecidos grossos, vestidos midi envolventes com golas combinados com gabardines rústicas, que todas nós queremos ter.

Eda Yıldız de “Bata na Minha Porta”

O tema central desta telenovela é um amor tormentoso e cheio de obstáculos entre Serkan Bolat, um bem-sucedido empresário do mundo da arquitetura otomana, e a bela Eda Yildiz, uma florista e estudante de arquitetura que busca vingança por ter perdido a sua bolsa de estudos devido a Bolat.

O armário de Eda Yıldız, interpretada por Hande Erçel, nesta história é digno de um desfile. Trajes monocromáticos, conjuntos extravagantes e minivestidos etéreos são complementos que todos nós podemos ter no nosso armário.

Nevra Elmas em “Sahsiyet” (”Persona”)

Lançada em 2018, esta série ficou conhecida como “O Breaking Bad Turco” e trata sobre um assassino de terceira idade e a perseguição por parte de uma mulher policial.

Nesta minissérie, Cansu Dere surpreendeu no papel de Nevra Elmas, uma jovem policial. Além de uma atuação extraordinária, a atriz brilhou com uma jaqueta de pele de ovelha sintética como sua peça estrela.

Cansu Dere O estilo da atriz em Persona impactou a todos (Persona)

Nare Çelebi em “Sefirin Kız” (”A Filha do Embaixador”)

Sefirin Kızı, conhecida como A Filha do Embaixador, tornou-se muito popular nos últimos anos. Engin Akyürek interpreta Sancar Efe, um jovem de família de origens humildes que está apaixonado por Nare, sua amiga de infância. Devido ao fato de que o pai de Nare é um homem de posição elevada, seu amor é proibido, o que os leva a serem separados.

Anos depois, eles se reencontram, mas Sancar está se preparando para o seu casamento com outra mulher. É então quando criado um debate entre o verdadeiro amor, o ressentimento e suas novas obrigações.

A atriz Neslihan Atagül encantou com sua atuação na série A Filha do Embaixador. Além de sua história, o seu estilo encantou a audiência. Ela mostrou que os vestidos tricotados sempre são uma ótima opção para ter no seu guarda-roupa.