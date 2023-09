Sem rancor! Sthefany Brito defende motorista que atropelou Kayky Brito

Stephany Brito não guarda raiva de Diones Silva, motorista do carro que atropelou o ator Kayky Brito, na madrugada do último sábado (02) e revelou, por meio de uma postagem no Instagram, que mantém contato com ele.

Em suas redes sociais, a atriz e irmã de Kayky afirmou que o motorista de aplicativo foi um verdadeiro anjo no momento do grave acidente, que fez o famoso ir para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, para onde foi transferido.

“Ele foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele”, disse a celebridade, que atuou com o irmão em diversas novelas e produções artísticas.

Kayky Brito é internado em estado grave no Rio após ser atropelado (Reprodução/Instagram e Globo)

Aos fãs, Stephany Brito também contou que o contato com Diones já aconteceu algumas vezes: “Reitero o que já falamos por telefone. Fica aqui a nossa genuína gratidão ao Diones. Seremos eternamente gratos”, postou a atriz, que assina o comunicado em nome da família.

A famosa aproveitou para explicar que não ficará o tempo todo nas redes sociais e que o momento é de cuidado e concentração na recuperação de Kayky Brito, que segue internado na UTI do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro: “Essa corrente de amor e de boas energias reforça a nossa fé todos os dias”.

Depois da cirurgia, Kayky Brito teve uma leve melhora (Reprodução/Instagram)

Hospital solta novo boletim médico

O Copa D’Or divulgou mais uma nota revelando o estado de saúde de Kayky, que teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo e precisou ser intubado e sedado. Por meio do comunicado, os médicos reforçam que o ator apresenta “resposta satisfatória ao tratamento”.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento”, afirma a nota enviada nesta quinta-feira (07).

