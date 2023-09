"Rihanna e ASAP Rocky revelam nome exclusivo do segundo filho, Riot Rose Mayers"

A cantora Rihanna e o rapper ASAP Rocky revelaram o nome de seu segundo filho, que é uma homenagem a uma música do pai. Segundo Perth Now

Rihanna e ASAP Rocky, o casal de celebridades, receberam seu segundo filho em 1º de agosto e recentemente compartilharam o nome exclusivo escolhido para o bebê. O nome do segundo filho é ?Riot Rose?.

De acordo com a certidão de nascimento obtida pelo The Blast, Riot nasceu no Cedars Sinai Hospital, em Los Angeles, às 7h41 do dia 1º de agosto, dois dias antes do que havia sido relatado anteriormente.

O nome escolhido para o bebê, ?Riot?, especula-se que seja uma homenagem a uma faixa lançada por ASAP Rocky, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, juntamente com Pharrell Williams no início deste ano. A escolha do nome é uma demonstração do gosto musical do casal e da influência que a música tem em suas vidas.

A maternidade para Rihanna

O casal já tem um filho mais velho, cujo nome é uma homenagem ao produtor e rapper RZA, líder do Wu-Tang Clan, cujo nome verdadeiro é Robert Fitzgerald Diggs. O nome do meio de ASAP Rocky também contribuiu para a escolha do nome do segundo filho.

Uma fonte próxima a Rihanna revelou que ela sente que sua segunda família está agora completa com a chegada do filho. A maternidade é uma experiência que Rihanna descreveu como ?lendária? e que se transformou de maneira profunda, fazendo-a compensar sua vida anterior ao ser mãe.

Rihanna apresentou seus sentimentos sobre a maternidade em uma entrevista anterior à Vogue britânica, onde destacou a profundidade dessa experiência única. Ela descreveu como a maternidade muda radicalmente a perspectiva e a identidade de uma pessoa, tornando difícil se identificar com a vida que levava antes de ser mãe.

A chegada de Riot Rose Mayers trouxe ainda mais alegria à vida do casal de celebridades, que agora desfruta da experiência de serem pais de dois filhos. O nome exclusivo escolhido por eles certamente chama a atenção e demonstra sua criatividade e paixão pela música.