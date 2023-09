Rihanna e A$AP Rocky revelam o nome de seu bebê menino

O mistério que envolvia o nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky finalmente chegou ao fim. De acordo com a certidão de nascimento, obtida recentemente pelo TMZ, o casal decidiu nomear seu mais novo membro da família de Riot Rose Mayers. Esse nome segue uma tradição familiar, já que o primeiro filho do casal também tem um nome começando com a letra ?R? - RZA.

Embora fontes iniciais tenham indicado que Riot Rose chegou ao mundo no dia 3 de agosto, essa informação estava incorreta. O pequeno nasceu no dia 1º de agosto, marcando o início de uma nova jornada para a família.

A expectativa em torno do nome do bebê cresceu após A$AP Rocky dar uma pequena pista sobre a escolha durante uma aparição em West Hollywood no final do mês passado, quando ele mencionou que o anúncio estava ?chegando em breve?.

Essa revelação tem um significado especial para Rihanna, que, de maneira inesquecível, compartilhou a notícia da gravidez com o mundo durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl no início deste ano, deixando milhões de fãs emocionados.

Agora, com o nome revelado, os fãs têm mais um motivo para celebrar junto com o casal de artistas enquanto eles desfrutam dessa nova fase de suas vidas. A chegada de Riot Rose Mayers com certeza trará muita alegria e amor à família.