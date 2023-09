Remake de Elas por Elas: Filhos de Thalita Carauta e Isabel Teixeira vivem romance

O amor também está no ar em Elas por Elas, novela que estreia em setembro na Globo. No remake, os personagens Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança) se apaixonam rapidamente, sem saber que suas mães são amigas.

No melhor estilo Romeu e Julieta, os filhos de Adriana (Thalita Carauta) e Helena (Isabel Teixeira), respectivamente, terão que enfrentar alguns contrapontos, já que no passado, Jonas (Mateus Solano) e Adriana eram apaixonados e noivos, mas Helena usou o fato de ser rica e a promessa de ajudá-lo a conseguir um emprego na empresa de sua família para seduzi-lo por uma noite e, de quebra, ainda engravidou.

Remake de Elas por Elas: Thalita Carauta vive Adriana na nova versão da novela (Divulgação/Globo)

A notícia caiu como uma bomba para Adriana, que desapareceu da vida deles, deixando o caminho livre para a rival. Mas, quando Lara (Deborah Secco) promove o reencontro das amigas e Adriana e Helena voltam a ficar frente a frente, e logo depois Ísis e Giovanni se apaixonam.

Essa reaproximação faz com que todos tenham que conviver com as escolhas do presente, mas também com as consequências dos atos do passado: “A minha personagem traz muitas camadas porque, além da relação com o Giovanni, faz trabalho voluntário com animais em situação de risco e vive uma busca por saber quem é seu pai, já que foi criada pela mãe e pela tia, Marlene (Maria Ceiça)”, diz Rayssa.

Remake de Elas por Elas: Isabel Teixeira vive mulher rica na nova versão da novela (Divulgação/Globo)

“Estou muito feliz nessa novela. Tem sido uma troca incrível com a Rayssa e com todos os outros colegas que tenho contracenado. Minha construção do Giovanni tem sido baseada nisso, na forma como ele interage com cada um à sua volta”, afirmou Filipe.

O remake de Elas por Elas é adaptado por Thereza Falcão e Alessandro Marson e conta com a direção artística de Amora Mautner. A novela estreia em breve e vai substituir Amor Perfeito, na faixa das 18 horas.

