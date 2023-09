Pink Floyd anuncia reedição de 'The Dark Side of the Moon que completa 50 anos'

Os fãs do Pink Floyd e de seu icônico álbum ?The Dark Side of the Moon?. O anúncio de uma reedição em comemoração aos 50 anos do lançamento é uma maneira maravilhosa de celebrar essa obra-prima do rock. Essa edição parece ser especialmente interessante devido às opções de formatos, incluindo vinil, Blu-Ray Disc e CD.

A inclusão da tecnologia Dolby Atmos e mix Surround 5.1 na versão em Blu-Ray deve proporcionar uma experiência auditiva imersiva para os ouvintes. Além disso, os itens extras, como cartões postais, um livreto com 24 páginas e adesivos, certamente serão um atrativo para os colecionadores e admiradores da banda.

Os preços variam de acordo com as diferentes edições disponíveis, tornando o lançamento acessível a uma ampla gama de fãs. É sempre emocionante quando uma obra tão influente e duradoura como ?The Dark Side of the Moon? recebe uma reedição especial para marcar uma ocasião tão importante. Os fãs certamente terão muito a esperar com essa celebração do álbum icônico do Pink Floyd.