Pamela Anderson planeja vender todas as suas roupas antigas, incluindo o iconico maiô Baywatch

Pamela Anderson está se preparando para se desfazer de algumas de suas peças mais icônicas, incluindo seu famoso maiô vermelho de ?Baywatch?. Em uma entrevista exclusiva à People na quarta-feira, Anderson, 56 anos, revelou que planeja vender sua coleção de moda icônica para ?abrir espaço? para um novo capítulo em sua vida.

?Eu não gosto de desperdiçar?, disse Anderson à revista. ?É melhor limpar minha mente, limpar meu armário. Abrir espaço para essa nova vida. Mal posso esperar para ver outras pessoas desfrutando dessas peças.?

Anderson, conhecida por seu estilo ultra-sexy, enfatizou que suas roupas serão vendidas de maneira ?pensada? e ?sentimental?. Embora ela não tenha revelado quando as peças serão leiloadas ou quando os fãs poderão adquirir as peças de moda vintage, a ex-modelo da Playboy reiterou que ?realmente tudo? estará disponível em seu site.

A notícia deixou os fãs ansiosos para saber quais outros trajes icônicos estarão disponíveis, como seu chapéu emplumado dos anos 90 e seu espartilho de couro com amarração de ?Barb Wire?. Em uma entrevista anterior à Elle, Anderson descreveu seu antigo estilo como ?selvagem e desinibido?.

?Não sei se era um mecanismo de defesa ou o quê. Eu só pensava, 'vou me divertir'?, disse ela sobre seu estilo dos anos 90. Mesmo com uma mudança em seu guarda-roupa e a decisão de não usar mais maquiagem, Pamela Anderson olha para seu estilo anterior com orgulho.

?Agora, tudo é tão calculado. E esses são os looks que nos inspiram agora, porque nos falta isso?, explicou ela. ?Queremos essa singularidade. Nunca pensei que esses looks improvisados entrariam nos nossos quadros de inspiração.?

Anderson também compartilhou que sua decisão de parar de usar maquiagem foi inspirada por sua falecida maquiadora Alexis Vogel, que faleceu em 2019 após lutar contra o câncer de mama.

Este movimento de Pamela Anderson certamente deixará os fãs ansiosos para adquirir peças de moda icônicas que fazem parte da história da cultura pop. Agora, todos terão a oportunidade de possuir um pedaço do legado de Pamela Anderson enquanto ela abre as portas para o próximo capítulo emocionante de sua vida.