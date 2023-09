Novo boletim médico diz que Mingau continua em estado grave, sedado e respirando por aparelhos

O baixista Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, continua internado em estado grave, após submeter-se nesta quarta-feira a uma segunda cirurgia no crânio, de acordo com o boletim do Hospital São Luiz do Itaim, de São Paulo.

“O paciente está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana”, diz o boletim médico.

Rinaldo Amaral, seu nome de batismo, passou por uma craniectomia descompressiva na noite de quarta-feira que durou 2h30 para aliviar a pressão intracraniana (gerada por inchaço no cérebro), comandada pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Essa foi a segunda cirurgia que ele fez. Na primeira, na noite de domingo, foi constatado que a bala o atingiu pelo lado esquerdo do rosto e atravessou o cérebro, saindo pelo outro lado e deixando poucos fragmentos, e desde então ele permanece na UTI do hospital sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

LEIA TAMBÉM: Bruno de Luca não escondeu o que Kayky Brito fazia antes do atropelamento

Os médicos responsáveis pelo músico dizem que ainda é cedo para falar de possíveis sequelas, mas as áreas atingidas do cérebro são responsáveis por boa parte do movimento motor, pela visão e fala.

Mingau foi baleado na noite do último sábado, quando passava de carro, juntamente com um amigo, por uma conhecida região de Paraty famosa pelo tráfico de drogas, de acordo com a polícia. Em depoimento, o amigo que acompanhava o baixista disse que eles iam a uma lanchonete comer alguma coisa quando o carro foi alvejado por tiros.