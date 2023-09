“Minha querida menina” baseia-se em fatos reais? Esta é a origem da nova série da Netflix

'Minha querida menina' tem feito sucesso na Netflix com sua impactante história | (Netflix)

Ainda não passaram nem vinte e quatro horas desde que My Dear Girl chegou ao Netflix, mas a minissérie já se tornou uma das produções mais comentadas por sua trama repleta de suspense.

Ao longo de seis episódios, a produção situada na Alemanha conta uma tensa história onde o caso de uma pessoa desaparecida há mais de uma década é reaberto após uma série de reviravoltas dramáticas.

A série segue uma mulher que vive isolada do mundo exterior em uma casa sem janelas junto a duas crianças: uma menina de 12 anos chamada Hannah e um menino de 8 anos chamado Jonathan.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

O trio segue uma rigorosa rotina imposta pelo pai das crianças. Ele distribui a comida e exige que mostrem as mãos cada vez que entra para verificar se não escondem nada.

Eles obedecem a tudo que ele exige até que a mulher consegue escapar juntamente com Hannah. Infelizmente, ela é atropelada perto de sua casa prisão por um motorista que foge.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

A protagonista foi transferida para um hospital e a pequena começou a falar sobre sua vida em sua casa. Suas revelações alarmaram as enfermeiras que chamaram a polícia para relatar a situação.

Assim que souberam, um investigador acredita que pode ser Lena Beck, uma estudante desaparecida há 13 anos e retoma o caso. A situação se complica quando os pais da jovem chegam ao hospital.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

Minha querida menina é baseada em fatos reais?

A dramática e emocionante história contada em My Dear Girl tem impactado os espectadores com o seu realismo cru, fazendo com que muitos se perguntem se é baseada em fatos reais.

A realidade é que a minissérie é uma obra completamente fictícia. A trama é uma adaptação de um best-seller homônimo (Liebes Kind, em seu título original) da autora Romy Hausmann.

Isabel Kleefeld, diretora e roteirista principal da série, contou à Netflix que leu o livro em uma noite e viu “toda a história muito vívida” em sua mente. "O material me fascinou imediatamente", disse ela.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

“‘Minha querida menina’ é contada do ponto de vista de cada um dos participantes, e a perspectiva muda repetidamente. O resultado é um emocionante jogo com a realidade”, explicou.

“Um quebra-cabeça que o público sempre pode ampliar e reorganizar. É a história de um crime que tem muitas vítimas, direta ou indiretamente”, acrescentou na conversa.

Antes da adaptação de sua obra para a tela, Hausmann compartilhou com a Netflix: “Espero que meus leitores se sintam como eu: haverá muitas coisas que lhes serão familiares no livro e, ao mesmo tempo, se sentirão que são completamente novas”.

“Também há, por exemplo, um novo personagem (Aida Kurt), que me emocionou muito porque vive exatamente o contrário do que o criminoso imaginou. É sutil e incrivelmente bem contado. Por que não pensei nisso?”, confessou.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

Em outro momento, a escritora alemã compartilhou seu processo de criação literária: “Embora ninguém acredite, eu não planejo... Simplesmente estabeleço a premissa inicial e tento criar os personagens o mais definidos possível.”

“Então começo a escrever, perguntando a mim mesmo repetidamente como este personagem deveria se comportar em seguida, o que é realista e, acima de tudo: como eu me comportaria nessa situação?”, destacou.

Cenas da série 'Minha querida menina' | (Netflix)

Os seis episódios de Minha Querida Menina estão disponíveis na Netflix a partir desta quinta-feira, 7 de setembro.