Meghan Markle 'ficará em casa com as crianças' após ser removida da Programação do Invictus

A Duquesa de Sussex opta por ficar em casa com Archie e Lilibet em meio a especulações sobre seu afastamento da programação dos Jogos Invictus, segundo Radar Online

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, está programada para ?ficar em casa com as crianças? após ser abruptamente removida da programação dos próximos Jogos Invictus, que serão realizados de 9 a 16 de setembro em Düsseldorf, Alemanha. Isso ocorre após recentes especulações sobre seu relacionamento e sua ausência do anel de noivado em eventos anteriores.

De acordo com fontes próximas ao Duque e à Duquesa de Sussex, Meghan optou por ficar fora dos holofotes e se concentrar em sua família durante o evento esportivo. Robert Jobson, membro da Realeza, comentou que ?[Meghan] provavelmente tentará ficar fora dos holofotes para evitar outra tempestade na mídia.?

Inicialmente, Meghan estava programada para participar da cerimônia de encerramento dos Jogos Invictus em 16 de setembro, onde apresentava uma visão das jornadas dos competidores. No entanto, seu nome foi removido da programação, e o apresentador de TV alemão Hadnet Tesfai irá substituí-la durante a cerimônia.

Embora algumas fontes da Invictus Games afirmem que a informação original foi “carregada por engano” e que nunca houve planos para a participação de Meghan, essa mudança na programação ocorre em meio a rumores de problemas no casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle.

Além disso, o esperado encontro de Meghan com Harry na Alemanha após a visita solo do Príncipe ao Reino Unido também está sob dúvida.

Os Jogos Invictus foram fundados pelo Príncipe Harry em 2014 e são realizados anualmente na Alemanha, proporcionando um evento esportivo para militares e mulheres feridas. No ano passado, Meghan fez uma breve reunião durante a cerimônia de abertura dos jogos para apresentar seu marido.

Especulações sobre o casal

Essa nova reviravolta na vida do casal real alimenta as especulações sobre as pressões financeiras e emocionais que eles enfrentaram enquanto tentavam equilibrar seu estilo de vida luxuoso na Califórnia, incluindo uma mansão de US$ 14 milhões e custos de segurança significativos. A situação continua sendo objeto de debate e interesse da mídia.