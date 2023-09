Ludmilla promove ‘After da Lud’ após show de sucesso e perde jatinho para o Rio de Janeiro

Ludmilla brilhou intensamente durante sua performance no The Town, em São Paulo, na última quinta-feira (07), e decidiu prolongar a diversão com o ‘After da Lud’, reunindo diversos famosos. No entanto, toda essa animação acabou fazendo com que a cantora perdesse seu voo de retorno ao Rio de Janeiro, levando-a a optar por um jatinho particular.

Depois de uma noite repleta de música e energia, Ludmilla não poupou palavras de gratidão aos fãs que a apoiaram. Ela compartilhou: “Olha o estado da cantora! Gente, ontem foi muito bom. Obrigada por todas as mensagens, pelo carinho [?] Eu queria mandar um super beijo para todo mundo que me mandou energia positiva, para quem curtiu o show.”

Além de celebrar o sucesso de sua apresentação, a cantora deixou um enigma no ar, prometendo surpresas emocionantes para seus admiradores. O evento, que contou com a presença de várias celebridades, foi mais uma demonstração do talento e carisma de Ludmilla, que continua a conquistar o público com sua música e personalidade vibrante.