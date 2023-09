Kelly Osbourne admite ter ido "Longe Demais" em missão para perder peso pós-bebê

Kelly Osbourne, conhecida por sua participação no programa ?Fashion Police,? revelou recentemente que interrompeu sua busca pela perda de peso pós-parto depois de ir ?longe demais?. A estrela, que deu à luz seu filho Sidney no ano passado, compartilhou sua experiência durante um episódio do podcast ?Scheananigans?, apresentado por Scheana Shay.

Inicialmente, Kelly estava empenhada em perder todo o peso ganho durante a gravidez. No entanto, como ela mesma admite, acabou levando isso a um extremo. ?Eu estava em uma missão após o nascimento do bebê para perder todo o peso do bebê?, disse Osbourne. ?Então, pensei: 'Bem, perdi todo o peso do bebê. Vamos ver até onde posso chegar com isso' e acabei indo um pouco longe demais. Agora, paramos?.

Kelly Osbourne, de 38 anos, que recentemente exibiu seu corpo pós-bebê em diversos looks, incluindo um vestido estampado de leopardo e um vestido floral, explicou que durante os nove meses de gravidez optou por manter uma baixa exposição nas redes sociais para evitar críticas sobre sua aparência. Ela enfatizou que não queria ser alvo de ?body shaming? durante esse período.

A estrela também abordou os rumores de procedimentos estéticos, negando ter feito Botox e enfatizando que sua transformação se deve apenas à perda de peso, destacando a mudança no formato de seu rosto.

Embora Kelly Osbourne tenha admitido ter feito uma cirurgia de redução de estômago em 2020, ela ressaltou que cada pessoa tem sua própria jornada na busca pela felicidade e que não existe um único caminho certo para atingir seus objetivos de saúde.

É importante notar que a família Osbourne tem sido transparente sobre suas experiências com procedimentos estéticos. Sharon Osbourne, mãe de Kelly, falou abertamente sobre cirurgias plásticas, enquanto Jack Osbourne brincou em um episódio do podcast da família que sua mãe faz ?ajustes? a cada 5.000 milhas.

Kelly Osbourne encerrou a polêmica reafirmando a importância de celebrar o destino alcançado em nossa jornada, em vez de focar nos detalhes do percurso. Ela concluiu que o caminho para a felicidade é único para cada pessoa, e a crítica não deveria ser o centro das atenções.

Essa revelação sincera de Kelly Osbourne oferece uma visão valiosa sobre as pressões e desafios enfrentados pelas celebridades em sua busca por padrões de beleza e bem-estar.