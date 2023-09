Jojo Todynho não fugiu dos boatos: Descubra o que a famosa faz fora do Brasil

Jojo Todynho não fugiu das polêmicas envolvendo Renato Santiago, seu atual namorado, mas viajou para Luanda, capital da Angola, para trabalhar. Pelas redes sociais, a famosa mostrou como foram as primeiras horas no destino.

Sem tempo a perder, a intérprete de Que Tiro Foi Esse revelou que não tinha dormido nada desde que deixou o Brasil: “Gente, eu não parei um minuto. Estou morta de cansaço, só fui no hotel comer alguma coisa e já fui para rua fazer o que eu tinha que fazer. Já fiz uma ação, uma TV e agora eu vou fazer outra”.

Nada de Europa ou Estados Unidos, Jojo Todynho viajou para Angola (Reprodução/@jojotodynho)

Mesmo na correria do dia, a vencedora de A Fazenda 12 também fez uma promessa aos seus seguidores: “Depois eu vou postar para vocês toda essa tour, porque estou virada. Estou muito feliz e grata a Deus, a recepção aqui é surreal”.

A primeira postagem de Jojo em Angola

Depois de mais de 12 horas dentro de um avião, Jojo Todynho chegou ao seu destino final e fez sua primeira publicação fora do Brasil. Pelos stories do Instagram, Jojo avisou aos seus milhares de seguidores, que estava tudo bem e fez um pedido: “Chegamos! Tudo que eu preciso agora é de um bom banho”, afirmou a famosa.

No aeroporto do Rio de Janeiro, Jojo Todynho dá spoiler do seu destino (Reprodução/@jojotodynho)

Mas, nem tudo estava resolvido, como qualquer viagem internacional alguns problemas acontecem quando se chega ao destino final. Aparentemente, a apresentadora do talk show Jojo Nove e Meia (Multishow) estava com problemas na conexão: “Nesse aí, eu não consegui não. Vai ter que desligar e ligar”, afirmou ela, ao conversar com Renata, sua advogada e companheira de viagem.

Mas, vale destacar que o destino escolhido por Jojo Toddynho não era um segredo para quem acompanha a vida da famosa pelo Instagram. Já no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, enquanto esperava para embarcar, ela mostrou um avião da TAAG Linhas Aéreas de Angola, dando um spoiler do que estava por vir. Agora é esperar os próximos passos da cantora fora do Brasil.

