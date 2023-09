Joe Jonas relata que teria flagrado Sophie Turner em vídeo comprometedor antes de pedir divórcio

O casamento de Joe Jonas e Sophie Turner chegou ao fim após quatro anos, e informações recentes sugerem que um vídeo incriminador pode ter sido o gatilho para o pedido de divórcio do cantor dos Jonas Brothers.

Embora os detalhes exatos do vídeo permaneçam desconhecidos, fontes próximas a Joe Jonas revelaram à TMZ que ele teria ouvido algo ou visto algo por meio de uma câmera que o fez perceber que seu casamento havia acabado.

O casal enfrentou desafios decorrentes de suas diferenças de estilo de vida. Uma fonte informou à Page Six que as alegadas inclinações festeiras de Sophie Turner entraram em conflito com a preferência de Joe Jonas por uma vida mais caseira. Fotos e vídeos recentes mostram Turner se divertindo em festas no Reino Unido enquanto Jonas estava em turnê, alimentando as especulações sobre as tensões na relação.

Apesar das dificuldades, Joe Jonas estava determinado a manter sua família unida. Segundo fontes, o divórcio foi uma medida de último recurso, adotada após um período de infelicidade no casamento.

Jonas alegou em seu processo de divórcio que suas duas filhas com Turner estavam passando a maior parte do tempo com ele antes da separação.

Joe Jonas ditches wedding ring, dines with daughters after filing for divorce from Sophie Turner https://t.co/pgzVtdJJs4 pic.twitter.com/5R3o1eOA6d — Page Six (@PageSix) September 6, 2023

Jonas e Turner, no entanto, decidiram emitir uma declaração conjunta, expressando seu desejo de encerrar o casamento de forma amigável. Eles pediram respeito pela privacidade deles e de suas crianças, afirmando que a decisão foi mútua.

O casal, que inicialmente se casou em Las Vegas em maio de 2019, antes de realizar uma segunda cerimônia na França, havia assinado um acordo pré-nupcial em abril de 2019.

Segundo o acordo, Joe Jonas manteria todos os royalties de sua carreira musical, enquanto Sophie Turner ficaria com os ganhos de sua carreira de atriz.

Embora o divórcio ainda não tenha sido finalizado, Joe Jonas já contratou o renomado advogado de celebridades Tom Sasser, que lidou com o divórcio de Tiger Woods.

Este desfecho inesperado da história de amor entre Joe Jonas e Sophie Turner continua a ser acompanhado de perto, à medida que mais detalhes sobre o vídeo em questão e os desafios do casamento vêm à tona.