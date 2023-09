Halle Berry se despe totalmente no meio do deserto para foto ao sol

A marca da atriz Halle Berry, Respin, postou a imagem em sua conta no Instagram e adicionou uma legenda significativa à foto sem a parte de cima de Halle.

Na imagem, Halle estava sentada na lateral de uma duna de areia, usando nada além de um pedaço de tecido preto. Com as costas voltadas para a câmera, ela parecia sem a parte de cima enquanto segurava a cabeça nas mãos.

Para a legenda, a marca Respin de Halle escreveu: ?Incentivo - cultivar uma mente saudável requer um estilo de vida equilibrado que inclui relacionamentos significativos, passatempos e apreciação pelas pequenas alegrias da vida.?

A marca instigou seus seguidores a ?se mimarem com um merecido recomeço? em vez de ?esperar até o esgotamento se instalar?.

Halle compartilhou o post em seu Stories no Instagram com a legenda: ?Priorize o recomeço da sua mente neste mês ❤️ @respin?.

A nova foto no deserto de Berry vem depois que a estrela de Catwoman recentemente fez uma transmissão ao vivo no Instagram sem maquiagem. Os fãs lotaram a seção de comentários pedindo para saber como Halle está ?envelhecendo ao contrário?, enquanto apreciavam sua beleza natural.

No vídeo, Halle se mostrou ao natural e se vestiu com um vestido de linho bege, uma bandana marrom e joias douradas para combinar com seu tom de pele.

Na seção de comentários, os fãs de Berry a chamaram de ?doce e bonita? enquanto brincavam que a estrela ?nunca envelhece?.