Gisele Bündchen adquire propriedade de luxo na Flórida por US$9, 1 milhões

Gisele Bündchen, a renomada supermodelo, adicionou mais uma joia ao seu portfólio imobiliário, desembolsando uma quantia considerável de 7 dígitos por uma espetacular propriedade na Flórida, completa com campo de futebol e pista de equitação. Para completar, a irmã do amigo de jiu-jitsu de Gisele, Joaquim Valente, teve um papel importante no fechamento do negócio.

De acordo com registros imobiliários, a supermodelo investiu US$ 9, 1 milhões (cerca de R$ 45 milhões) em uma mansão de 9 quartos em Southwest Ranches, uma área abastada a cerca de 48 quilômetros a noroeste de Miami.

A nova propriedade de Gisele possui 5.183 metros quadrados de puro luxo, destacando-se por um campo de futebol de tamanho completo, piscina infinita, jacuzzi, quadras de tênis e amplo espaço para passeios a cavalo. Os terrenos abrigam uma moderna pista de equitação com 10 grandes baias para cavalos. Vale lembrar que Gisele é uma grande entusiasta da equitação, assim como seus filhos com o ex-marido Tom Brady. Ela também já cavalgou com Joaquim Valente na Costa Rica.

A propriedade está situada em 7.5 acres de terra

Inclui uma cozinha ao ar livre com churrasqueira hibachi, forno de pizza, churrasqueira e uma adega. No interior, a suíte master do primeiro andar inclui uma área de estar privativa, banheiro e um closet espaçoso, com uma escadaria de vidro flutuante que leva ao restante da casa. A cozinha gourmet possui bancadas de quartzo importadas da Itália, além de uma ilha ampla com balcão para café da manhã.

Gisele também possui outra residência no sul da Flórida

Uma mansão de $11.5 milhões em Miami Beach, localizada em frente ao local onde Tom Brady está construindo sua nova casa.

A venda da propriedade foi intermediada por Chad Bishop e Saddy Abaunza Delgado da ONE Sotheby's International Realty, enquanto Gisele foi representada por Laura Valente da Global Luxury Realty LLC.

Embora Gisele e Joaquim não tenham confirmado oficialmente seu relacionamento, são frequentemente vistos juntos, e Joaquim até a buscou no aeroporto ao amanhecer.

Agora, Gisele está usando a cunhada de Joaquim como corretora imobiliária, o que pode resultar em uma comissão significativa para Laura. Uma ótima maneira de se aproximar da família!