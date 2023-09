Gerard Piqué e Clara Chia desfrutam de escapadela romântica em um Iate de luxo na costa da Croácia

Gerard Piqué, astro do futebol de renome mundial, está aproveitando as águas cristalinas da costa da Croácia em uma escapadela romântica ao lado de sua nova namorada, Clara Chia, de 24 anos. As imagens recentes mostram o casal desfrutando de momentos especiais em um iate de luxo enquanto praticam paddleboard e desfrutam do sol.

O casal foi flagrado nas águas próximas à praia de Sunj, na ilha de Lopund, onde Gerard Piqué, de 36 anos, foi visto nadando e praticando paddleboard. Clara, com seu biquíni verde oliva, exibiu sua figura tonificada enquanto acompanhava o ícone do futebol em suas aventuras aquáticas.

Gerard Piqué, el ex de Shakira, llevó a Clara Chía de vacaciones a Croacia y fueron captados por un paparazzi. Es la primera vez que la joven aparece en bikini, y los comentarios no se hicieron esperar.

Uma foto revela Piqué de pé na parte de trás da prancha de paddleboard, enquanto Clara relaxa sob o sol. Em outro momento, Clara assumiu a liderança na prancha enquanto Piqué observava.

Após as atividades aquáticas, o casal desfrutou de uma refeição a bordo do luxuoso iate, apreciando a vista e a companhia um do outro. Esta escapadela romântica ocorre depois que Clara se mudou para a antiga mansão de Piqué e sua ex-parceira, Shakira, no mês passado.

Especulações sobre Shakira

A mudança de Clara para a mansão gerou interesse da mídia, com especulações sobre o relacionamento de Piqué com Shakira, que chegou ao fim após 11 anos. Embora tenham circulado rumores de infidelidade, eles nunca foram confirmados.

Video de las vacaciones de Gerard Piqué y Clara Chia haciendo deportes acuáticos en las costas de Dubrovnik, Croacia. Bonitos, súper naturales y relajados

Enquanto o casal aproveita momentos românticos na Croácia, a vida pessoal de Gerard Piqué continua a ser assunto de atenção da mídia. Sua nova relação com Clara Chia parece estar indo muito bem, enquanto eles reúnem um verão de luxo na ensolarada costa da Croácia.