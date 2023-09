George Clooney coloca sua mansão à beira do Lago Como à venda por impressionantes R$530 milhões

George Clooney, famoso astro de ?Batman e Robin?, e sua esposa Amal estão prontos para se despedir de sua icônica mansão à beira do Lago Como, no norte da Itália. Uma fonte próxima ao casal revelou ao Page Six que Clooney colocou a propriedade no mercado por um valor impressionante de €100 milhões, o equivalente a R$530 milhões.

Os rumores sobre a venda da propriedade no Lago Como já circulavam há algum tempo. Os boatos datam de 2010, quando Clooney foi mencionado como estando pensando em vender devido à atenção constante dos paparazzi na região. Esses rumores ressurgiram em 2015, menos de um ano após o casamento do astro com a advogada Amal.

Uma fonte comentou na época: ?George adora a área e as pessoas que vivem lá, mas está consciente da atenção que recebe quando está na cidade. Ele recebeu uma grande oferta pela villa, que está considerando, e compraria outra propriedade menos acessível em outra parte da Itália.?

Os Clooney adquiriram a deslumbrante propriedade Domaine du Canadel na região da Provença, na França, em 2021, e foi dito que Amal prefere passar o tempo lá. No entanto, fontes afirmam que Clooney, que é considerado ?como o prefeito do lago? por alguns, finalmente decidiu colocar a mansão à venda desta vez. A fonte nos informou que esta é uma ?listagem muito discreta?, o que sugere que você não a encontrará facilmente nos sites de imóveis.

Ele supostamente comprou a propriedade da família Heinz por $10 milhões em 2002, o que significa que ele obterá um lucro considerável se conseguir algo próximo ao preço pedido. Enquanto isso, George e Amal parecem estar aproveitando a propriedade enquanto ainda a possuem, sendo vistos jantando em diversos restaurantes da região durante o verão.