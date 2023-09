“Função cardíaca normal”: Faustão deixa UTI e já está em quarto normal

Desde que fez o transplante de coração, o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão, vem evoluindo e, de acordo com o último boletim do Hospital Israelita Albert Einstein, ele já deixou a unidade semi-intensiva e foi transferido para um quarto normal.

“Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação”, afirma o boletim divulgado pela equipe médica nesta sexta-feira.

Faustão fez um transplante de coração no dia 27 de agosto, após seu quadro cardíaco piorar e ele passar na frente na fila nacional de transplante. No domingo (27), a equipe foi informada que havia um coração à disposição e a cirurgia foi realizada com sucesso.

O órgão que salvou a vida do apresentador pertencia a um jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, que havia morrido um dia antes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

LEIA TAMBÉM: Ana Paula Padrão fala sobre a escolha de não engravidar: ‘Fui mãe de tantos’

Três dias após a cirurgia, Faustão já parecia disposto e estava caminhando pela UTI. Ele falou pela primeira vez e fez questão de agradecer à família do rapaz que doou o coração. “Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, me deu a chance de viver de novo”, disse.

LEIA TAMBÉM: Novo boletim médico diz que Mingau continua em estado grave, sedado e respirando por aparelhos

Faustão enviou ainda uma mensagem especialmente para José Pereira da Silva, o pai do doador. “A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas.”