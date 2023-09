Ex-BBB Laís Caldas arrasa em biquíni neon durante feriado e impressiona fãs

Laís Caldas, que ganhou fama como participante do Big Brother Brasil 22, não deixou o feriado passar em branco. A médica compartilhou fotos incríveis em seu Instagram, onde ela aparece deslumbrante em um biquíni neon enquanto aproveita o sol à beira da piscina.

As fotos foram tiradas na área de lazer de um resort urbano localizado em Brasília. Na legenda da postagem, Laís escreveu: ?Pré feriado do jeitinho que eu gosto?, mostrando sua empolgação com o momento de lazer.

Além de demonstrar muito estilo e beleza, Laís Caldas também deixou a web em chamas com sua aparência deslumbrante. Vale destacar que ela recentemente passou por uma lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição) para aprimorar ainda mais seu abdômen.

Em uma entrevista à revista Quem, Laís explicou sua decisão de se submeter ao procedimento estético: ?Ninguém nunca me pressionou a nada, mas queremos nos sentir confiantes ao usar um biquíni durante uma viagem. Eu não estava confortável. Embora eu nunca tenha tido muita barriga e não sentisse vergonha, meu glúteo me incomodava. Quando eu ganhava peso, isso se refletia mais nas costas, braços, quadril e coxas?, explicou.

Laís Caldas continua a surpreender seus fãs com sua beleza e estilo, enquanto compartilha momentos especiais em suas redes sociais. Sua recente transformação estética é apenas mais um exemplo de sua determinação em alcançar seus objetivos pessoais e se sentir bem consigo mesma. A ex-BBB segue brilhando, seja nas redes sociais ou em sua jornada de autoestima.