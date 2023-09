Estrela de American Pie Thomas Ian Nicholas 'irreconhecível' 24 anos depois

American Pie, estrelado por Thomas Ian Nicholas, continua a ser um filme icônico que marcou toda uma geração de cinéfilos. No entanto, recentemente, o ator surpreendeu os fãs ao aparecer em uma entrevista de TV com uma aparência completamente diferente daquela que o tornou famoso no filme adolescente.

Thomas Ian Nicholas, que interpretou o namorado de Tara Reid, Kevin Myers, nos filmes da franquia, era conhecido por seu visual bem cuidado e aparência jovial nas telas durante os anos 1999 a 2012. No entanto, ao promover seu novo documentário ?Underdeveloped? na Tubi, o ator de 43 anos surpreendeu a todos com cabelos longos e ondulados e uma barba completa.

A transformação foi tão impressionante que, durante uma entrevista no programa ?The Morning Show?, ele foi descrito como ?irreconhecível? pelos apresentadores Kylie Gillies e Matt Doran, que o entrevistaram via vídeo de Los Angeles.

Ao falar sobre sua experiência com American Pie, Nicholas revelou que, inicialmente, não estava convencido do roteiro. ?Eu achei que era um pouco sujo, talvez algo para os canais adultos?, admitiu. ?Então, joguei no lixo e liguei para o meu agente dizendo: 'Não me envie isso'? Essa é a verdade.?

No entanto, a persistência dos produtores o convenceu a fazer o teste e ele logo percebeu o potencial do roteiro. ?Cada filme que fizemos foi mais divertido, especialmente quando começamos a filmar em locações diferentes?, disse ele.

A franquia American Pie incluiu três continuações: American Pie 2 (2001), American Pie: O Casamento (2003) e American Reunion (2012). Nicholas apareceu em todos os quatro filmes, mas não reprisou seu papel de Kevin nas séries derivadas.

Apesar de ter tido papéis em outros filmes e programas de TV, como Halloween: Ressurreição, Grey's Anatomy e Medium, American Pie continua sendo o filme pelo qual Thomas Ian Nicholas é mais conhecido.

A transformação do ator lembra aos fãs o quão longe eles chegaram desde os dias de American Pie, e é um lembrete de como os atores podem evoluir e surpreender ao longo de suas carreiras, mesmo após tanto tempo.