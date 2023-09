“Era uma miséria”. Anahí revelou as injustiças por trás dos salários da RBD. Quanto eles ganhavam?

Depois que alguns afirmaram que os membros do RBD tinham um ‘salário milionário’, foi Anahí, quem, numa entrevista com Joaquín López Dóriga, finalmente, revelou a verdade sobre esse boato, assegurando que isso estava longe da realidade.

Isso reviveu a polêmica onde se soube que entre os membros e a Televisa existiram uma série de conflitos sobre o uso da imagem deles e as injustiças que os atores viveram na bem-sucedida telenovela dos anos 2000.

"Havia muitos produtos com nossas caras e nomes. Eles nos diziam 'não é vocês, são os personagens. Tudo o que eles viam, mochilas, cadernos, bonés, eles nos diziam que não nos pagariam por isso porque não era eu, era Mía Colucci" e contou que os membros acabaram pagando uma licença para poder usar o nome de RBD.

RBD Instagram: @anahi

Apesar do sucesso da novela, Anahí Puente foi quem mostrou a verdadeira face de ‘Rebelde’, que, apesar de ter catapultado cada um de seus integrantes, o salário não era tão justo e nem chegava perto dos milhões de que tanto se falou. Ela também contou que ela tinha o melhor salário, interpretando ‘Mía Colucci’.

Quanto os RBD ganhavam na novela?

Anahí revelou ao jornalista de 76 anos, o momento em que os atores de 'Rebelde' descobriram que o pagamento não era o mesmo para todos, o que não lhe pareceu de forma alguma justo e incentivou seus companheiros a erguer a voz por isso.

"Quando Rebelde e o grupo RBD começaram, havia uma distorção de salários porque eu ganhava o mais alto. Não sei quantos anos de carreira eu já tinha, então é assim que nos pagavam, em escada", contou Anahí a López-Dóriga.

Anahí entrevista com López-Dóriga Youtube López-Dóriga: "Anahí (3 de 3)"

Por outro lado, ela revelou que o salário que seus colegas tinham era uma ‘miséria’ "Eu posso ter muitos defeitos, mas sou justa na vida, um dia disse a eles, 'vamos todos falar porque não é justo', eles deveriam pagar o mesmo para todos" e revelou como eles se uniram para que todos recebessem o mesmo pagamento.

"Um dia eu disse: 'Vamos todos falar porque não é justo, eles têm que nos pagar a mesma quantia a todos', então fomos falar com quem tínhamos que falar naquele momento e eu disse 'Eu não acho que isso seja justo porque você me paga mais do que a eles'. Eu não me lembro exatamente da quantia que nos pagavam por show, mas obviamente não era o justo."

Quantos dizem que os membros do ‘Rebelde’ ganhavam?

Em 2020, Rodrigo Nehme, que interpretava o 'Nico' na novela, revelou o motivo de sua saída em um vídeo em sua conta do TikTok, destacando que o salário havia sido o fim.

Então, um seguidor perguntou qual seria o salário de um ator em uma novela como 'Rebelde', para o que Nehme respondeu:

"Geralmente, todas as produções pagam o principal, que naquela época era de mil e trezentos pesos por dia. Isso, somado aos dias trabalhados e todas as variáveis, pode chegar a entre 30 mil e 85 mil pesos por mês."

Ele acrescentou: “Mas há muitas outras maneiras de receber, uma delas é sentar-se para negociar com a produção, quanto você vai receber por capítulo, que isso começa em mil, pode ser 5 mil, 10 mil, 20 mil ou até 30 mil pesos ou mais, e isso somado com a parte do sindicato, então, realmente são suas percepções. Claro que há outras maneiras, como assinaturas de autógrafos e outras coisas com as quais você pode complementar”.