Em recuperação, cantor Regis Danese não esconde nada dos fãs: ‘Passei muito mal’

Desde que sofreu um grave acidente a caminho de um show em Goiás, Regis Danese usa as redes sociais para comunicar o seu estado de saúde e, em mais uma publicação, o cantor gospel não escondeu nada.

Pelos stories, o famoso divulgou que não está muito bem: “Passei muito mal essa madrugada, mesmo com a sonda vomitei muito. Estou com muita sede e não posso nem beber água”, escreveu ele, que segue internado no hospital.

Na última quarta-feira (06), Regis Danese colocou uma sonda, após apresentar uma piora significativa em seu quadro clínico, o que resultou no adiamento de sua alta hospitalar.

Cantor gospel Régis Danese deixou a UTI e voltou a falar com os fãs pelas redes sociais (Reprodução/Instagram)

“A resposta certa vem do Senhor. Eu ia ter alta hoje, né? Mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito e os médicos, os doutores, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter aqui, colocar uma sonda”, disse o cantor nas redes sociais.

A polêmica carta escrita para Kelly Danese

Kelly, esposa do cantor gospel Regis Danese, ficou chocada ao receber uma carta do artista, que segue internado no hospital para se recuperar de uma cirurgia delicada, feita após o acidente de carro que sofreu. Pelo Instagram, ela contou que tudo aconteceu quando o famoso deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para o quarto.

Esposa de Regis Danese revela que ficou triste com carta escrita pelo famoso, que deixou a UTI (Reprodução/Instagram)

“Quando o Regis saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando: ‘Ele escreveu uma carta. Tem uma carta lá e ele mandou te entregar’. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada, pensando: ‘Nossa, ele fez uma carta de amor para mim’”.

Aos seus seguidores, Kelly Danese disse que esperava ser uma carta de amor, mas na verdade era outra coisa: “Quando eu peguei a carta, super feliz, achando que ele ia fazer uma declaração, eu me enganei. Estava assim: ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala, frasqueira, celular, carregador’”. Eu fiquei tão frustrada”, contou a esposa do cantor gospel, mostrando a tal carta.

