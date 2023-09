Danny Masterson: ator de That '70s Show considerado culpado em novo julgamento por estupro

Danny Masterson, conhecido por seu papel em ?That '70s Show?, foi considerado culpado por um júri em dois dos três casos de estupro que enfrentava. O veredicto foi anunciado hoje no centro de Los Angeles, com um impasse no terceiro caso. Agora, o ator enfrenta uma sentença que pode variar de 30 anos à prisão perpétua, com uma audiência de sentença marcada para 4 de agosto.

O julgamento e o primeiro impasse

No primeiro julgamento de Masterson, que teve início em outubro, ele se declarou inocente de todas as acusações. Contudo, o julgamento terminou em um impasse no mês seguinte, quando o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime. Doze jurados participaram das deliberações, e apenas dois votaram pela condenação em uma das acusações de estupro, enquanto quatro votaram pela condenação em uma segunda acusação e cinco votaram pela condenação na terceira acusação.

A defesa e o novo julgamento

Após o impasse no primeiro julgamento, o advogado de Masterson, Philip Cohen, afirmou que o caso se tratava da ?credibilidade das três acusadoras e que essa credibilidade só poderia ser determinada comparando, contrastando e focando nas declarações em constante evolução dadas pelas mulheres?. A equipe de defesa tentou incansavelmente o arquivamento do caso, mas sem sucesso. O novo julgamento teve início no mês passado, com a inclusão de Shawn Holley, conhecida pelo seu papel na defesa de O.J. Simpson durante seu julgamento criminal.

Masterson foi inicialmente acusado em 2020, com as supostas vítimas alegando que os incidentes ocorreram entre 2001 e 2003, durante o período em que o ator trabalhava na série de comédia. Tanto Masterson quanto sua equipe negaram veementemente todas as alegações de estupro, afirmando que os incidentes mencionados pelas testemunhas foram completamente consensuais.

Agora, com a confirmação de sua culpabilidade em dois dos casos, Danny Masterson aguarda a próxima fase do processo, na qual o tribunal decidirá as repercussões de sua condenação. Este veredicto marca um momento crucial na trajetória do ator, que já fez parte de um dos programas de comédia mais populares da televisão.