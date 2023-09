Cardi B não se arrepende de atirar o microfone: "Não era fã, ela quis me atingir!"

A rapper Cardi B não está com nenhum arrependimento em relação ao incidente em que atirou um microfone durante um show em Las Vegas. Agora que ela foi liberada de quaisquer possíveis acusações, Cardi B está falando abertamente sobre o episódio e está firme em relação às suas ações.

A cantora apareceu no programa ?The Breakfast Club? na sexta-feira e relembrou em detalhes o incidente violento que ocorreu em julho. Ela admitiu que inicialmente ficou quieta porque achava que o incidente poderia levá-la à prisão.

Para relembrar, o TMZ Hip Hop noticiou que Cardi B foi liberada em agosto após uma investigação criminal determinar que não havia motivo para acusá-la.

Cardi B contou que as altas temperaturas de Las Vegas influenciaram sua decisão de pedir à plateia que a borrifasse com água, enquanto também os advertia para não atingir o seu rosto. No entanto, depois de algumas músicas, a cantora afirmou que foi atingida no rosto com gelo de forma intencional por um fã. Ela então retaliou jogando o microfone como um dardo.

Cardi B afirmou que, ao revisar as imagens, percebeu que a mulher mirou intencionalmente em seu rosto, e, por isso, não tem nenhum arrependimento em relação ao que fez.

Com a situação esclarecida legalmente, Cardi B está agora disposta a compartilhar sua versão dos eventos e defender suas ações durante aquele momento tenso em seu show.