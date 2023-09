Bruno de Luca não escondeu o que Kayky Brito fazia antes do atropelamento

Após depor na 16ª DP do Rio de Janeiro, o apresentador Bruno de Luca falou com a imprensa sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, que aconteceu na madrugada do último sábado (02) e revelou que os dois estavam fazendo naquela noite.

“Somos amigos e estávamos escrevendo uma peça juntos e nos divertindo. Tudo aconteceu quando eu fui pagar a conta”, afirmou o famoso, que comanda um programa de viagens no Multishow.

Depois da cirurgia, Kayky Brito teve uma leve melhora (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que segundo o delegado Ângelo Lages, do 16º DP de Polícia, responsável pelas investigações, Kayky Brito estava com alguns amigos no posto 6 da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando cruzou a avenida para pegar algo no carro. O ator foi atropelado quando voltava para a companhia dos amigos.

Bruno de Luca está traumatizado

Recebendo muitas mensagens de famosos e anônimos, o apresentador do Vai pra Onde afirma que vive um verdadeiro pesadelo depois do acidente que levou Kayky Brito para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or.

Depois que deixou a delegacia, o famoso contou que segue próximo da família e busca colocar a cabeça no lugar: “Agradeço todas as mensagens que tenho recebido e vou passar para ele. Espero tomar conta da minha cabeça e seguir em frente”.

Patrícia Poeta revela que ficou assustada com acidente envolvendo Kayky Brito (Reprodução/Globo)

Bruno de Luca também explicou sua reação ao ver o acidente: “Foi a única reação que eu tive naquele momento. Vocês viram. Não aguento mais ver o vídeo do acidente. Se vocês puderem parar de mostrar, eu agradeço muito”, afirmou o apresentador para a imprensa.

Vale destacar que os funcionários do quiosque afirmaram que o motorista de aplicativo que atropelou Kayky estava em baixa velocidade e que os famosos ingeriram bebida alcoólica. Segundo eles, o irmão de Stephany Brito bebeu três copos de vodka com energético.

Ao ser levado ao hospital, os médicos diagnosticaram que o ator Kayky Brito teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Seu estado é considerado grave, mesmo o último boletim médico divulgado informe que ele teve melhora considerada significativa.

