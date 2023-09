Após cirurgia de remoção de tumor, Preta Gil recebe visitas especiais e afirma: ‘meus amores’

Ainda internada após cirurgia de remoção de tumor, a cantora Preta Gil recebe novas visitas especiais nesta quinta-feira (7).

Os detalhes foram compartilhados nas redes sociais, com várias fotos para mostrar todo o carinho que ela vem recebendo.

Em uma das fotos, a famosa que segue em recuperação escreveu: ‘meus amores’.

Internada, cantora Preta Gil desabafa sobre “vontade infinita de chorar”

A cantora Preta Gil também fez um importante desabafo nesta semana. Nas redes sociais, ela compartilhou uma publicação onde sobre saúde mental e ansiedade.

“Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo”, diz o post compartilhado por Preta.