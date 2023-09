Após boatos de crise, príncipe Harry e Meghan Markle curtiram show de Beyoncé em clima apaixonado

No meio de rumores persistentes sobre uma possível crise no casamento, o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram mostrar ao mundo que estão mais apaixonados do que nunca. O casal foi flagrado curtindo o show de Beyoncé no estádio SoFi, em Los Angeles, acompanhados da mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, e de um grupo de amigas da ex-atriz.

A grande atração da noite

Além da própria Queen B, Harry e Meghan roubaram a cena e se tornaram a grande atração da noite. Vários vídeos dos dois durante a apresentação viralizaram na Internet esta semana, incluindo um em que o príncipe Harry dançava animadamente ao som da música 'Crazy in Love' ao lado de Meghan. Em outro registro, o casal aparece curtindo o hit “Love on Top,” que teve um papel especial em seu casamento em 2018.

Casal mais valioso do mundo

Recentemente, os pais de Archie e Lilibet foram eleitos como o casal mais valioso do mundo, superando até mesmo a anfitriã do show, Beyoncé, e seu marido, o rapper Jay-Z. Em termos de cliques e interesse da imprensa, falar sobre o casal que deixou oficialmente os cargos na realeza em 2020 continua sendo o assunto mais lucrativo.

Desmentindo rumores de crise

Amigos próximos à família de Meghan e Harry desmentiram categoricamente os rumores de crise no casamento. Nas redes sociais, Karl Larsen compartilhou fotos do casal em seu perfil e aproveitou para tranquilizar os fãs: ?Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui,? escreveu ele em uma postagem que deixou claro o apoio inabalável ao relacionamento dos dois.

Exclusão das homenagens à rainha

No entanto, enquanto Harry e Meghan desfrutam de seu amor renovado, eles continuam a ser excluídos dos eventos da Família Real britânica. O tabloide britânico The Sun relata que, à medida que se aproxima o aniversário de um ano da morte da Rainha Elizabeth II, a Família Real planeja uma reunião no castelo de Balmoral, na Escócia. Surpreendentemente, Harry e Meghan não estão na lista de convidados, marcando mais um capítulo na história de sua separação da realeza.