Após anão e negro, Andressa Urach amplia lista de ‘fetiches’ de vídeos de sexo: “Quero um cadeirante”

Após gravar vídeos de sexo com um anão e um negro para uma plataforma adulta, modelo Andressa Urach, de 35 anos, revelou que quer ampliar a lista de “fetiches”. Em postagens nos stories de seu Instagram, ela disse que agora está em busca de um cadeirante que seja criador de conteúdo, além de um casal.

“Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy [plataforma de conteúdo adulto], alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, disse Andressa.

A ex-miss Bumbum pediu que as sugestões sejam enviadas pelo Instagram do filho Arthur Urach, de 18 anos, que é o responsável pelas gravações dos vídeos. “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo”, disse a loira.

A modelo já chamou a atenção após gravar um vídeo de sexo com um anão, vestida de Branca de Neve, e com um ator pornô negro. O rapaz, que se chama Jefão, concedeu uma entrevista ao portal Bahia.ba e elogiou a atuação de Andressa. “Foi tudo prazeroso do começo ao fim, sem problema nenhum”, garantiu ele.

O vídeo onde a modelo contracena com o ator pornô foi muito criticado pelos internautas, que classificaram o desempenho sexual de Andressa como muito ruim, mas Jefão disse que tudo foi muito tranquilo. “Muita gente julga ela pela atuação, mas para mim foi bem normal, não foi nada disso que o povo fala, não”, garantiu. “Não houve nada que eu não tenha gostado, ela me tratou super bem”, ressaltou Jefão.

Geisy Arruda diz que toparia gravar vídeo com Andressa Urach, mas impõe algumas condições (Reprodução/Instagram)

Famosas

Andressa Urach também já disse que mira gravações com famosas, como a advogada Deolane Bezerra e MC Pipokinka. Denise Rocha, conhecida como “Furacão da CPI”, já confirmou que topou a produção para a plataforma de conteúdo adulto. Recentemente, foi a vez da influenciadora Geisy Arruda se pronunciar sobre o assunto.

Em entrevista ao “Link Podcast”, Geisy disse que aceitaria sim o convite da ex-miss Bumbum, mas com uma condição: que o filho dela não participasse da gravação. Andressa revelou que o rapaz ganha 10% do seu faturamento com os vídeos.

“Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role... Esse é o meu limite”, declarou Geisy.

