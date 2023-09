Acidente de Kayky Brito: Motorista pediu R$ 30 mil, mas conseguiu muito mais

Diones Coelho da Silva, o motorista que dirigia o carro que atropelou o ator Kayky Brito, fez um depoimento emocionante depois do acidente que levou o famoso para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, onde ele pedia cerca de R$ 30 mil para cobrir os prejuízos do carro, mas ele conseguiu muito mais.

Segundo o Metrópoles, a vaquinha virtual criada pelo anônimo movimentou a web e ele já está com o dinheiro que precisa. Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 12 mil. De acordo com Diones, o dinheiro será usado para arrumar o veículo, que é seu único meio de trabalho

“Preciso cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto e eu voltar a trabalhar novamente”, disse o motorista.

Ator Kayky Brito segue em recuperação na UTI do Hospital Copa D'Or (Reprodução/Instagram)

Depois do grave acidente envolvendo o ator e irmão de Stephany Brito, que já entrou em contato com ele, o carro que Diones dirigia foi bloqueado pelo aplicativo 99, deixando o mesmo fora do seu ofício.

“Não tenho como trabalhar. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando uma fatalidade. Nunca tive intenção de machucar o menino”, relatou ele.

Diones fala sobre o acidente no Rio de Janeiro

Depois do atropelamento, o motorista de aplicativo ajudou nos primeiros socorros e, ao Splash, disse estar em paz: “Minha consciência está tranquila, mas estou muito abalado desde o acidente”.

O homem também falou da repercussão do acidente, que ocorreu no último fim de semana: “Estou abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando na filhinha dele, sou pai também”, disse ele ao site.

