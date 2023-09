A homenagem que William e Kate Middleton fizeram à rainha Elizabeth que emocionou a todos

Neste dia 8 de setembro, faz um ano que a rainha Elizabeth II faleceu, aos 96 anos, na sua residência privada escocesa, o Castelo de Balmoral (um local que deixou a monarca “muito feliz”, segundo a sua neta, a Princesa Beatrice). Agora, no aniversário da morte da falecida monarca, o príncipe William, 41, e sua esposa, Kate Middleton, 41, a homenagearam com um serviço religioso na Catedral de St Davids e uma homenagem especial nas redes sociais.

“Hoje lembramos a vida extraordinária e o legado de Sua falecida Majestade a Rainha Elizabeth”, escreveram o príncipe e a princesa de Gales em suas contas no Twitter e Instagram. “Todos nós sentimos sua falta”, continuaram, ao lado de um carrossel de fotos da monarca cercada por duas de suas coisas favoritas: cachorros e família.

A caminho do serviço religioso, a princesa Catarine carregava um buquê de flores brancas, que acabou colocando na frente de uma foto do falecido monarca. Temos certeza de que vimos algum lírio do vale naquele buquê (que por acaso era a flor favorita da Rainha Elizabeth).etos, enquanto o próximo mostra uma foto de Sua Majestade com a família de Gales.

Além da homenagem nas redes sociais, o casal participou de um serviço religioso na Catedral de St Davids, em St Davids, País de Gales, onde comemorou a vida da Rainha Elizabeth II.

A caminho do serviço religioso, a princesa Catherine levou um buquê de flores brancas, que acabou colocando na frente de uma foto de Elizabeth.

Enquanto isso, a Princesa de Gales usava um elegante vestido marrom, imitando o visual usado pela Rainha Elizabeth no serviço religioso do Dia da Commonwealth em 2018, além de completar o visual com brincos de pérola que herdou da falecida monarca, completando a linda homenagem, Enquanto isso, o príncipe William optou por um terno azul.

